Двое мужчин пытались убежать в Молдову на надувных матрасах, переплыв Днестр. ВИДЕО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух местных жителей, которые решили пересечь государственную границу, используя надувные матрасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Технические средства зафиксировали движение двух мужчин в направлении границы, а точное местонахождение пловцов помог определить квадрокоптер. На момент разоблачения они уже были готовы к "заплыву" через Днестр.

Поняв, что они обнаружены, нарушители выбрали разные тактики: один решил на матрасе все же переплыть через реку, а другой попытался вернуться в тыл незамеченным. Однако их планы не сработали.

Услышав звук двигателя катера, пловец покинул матрас и бросился бежать по мели обратно к украинскому берегу, тщетно пытаясь избежать встречи со стражами границы, но его быстро задержали. Тем временем другой нарушитель, пытаясь избежать преследования, попытался убежать по суше, однако пограничники остановили его предупредительными выстрелами вверх.

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На обоих нарушителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 и ст.185-10 КУоАП. Дела направлены в суд.