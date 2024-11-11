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Двое мужчин пытались убежать в Молдову на надувных матрасах, переплыв Днестр. ВИДЕО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух местных жителей, которые решили пересечь государственную границу, используя надувные матрасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Технические средства зафиксировали движение двух мужчин в направлении границы, а точное местонахождение пловцов помог определить квадрокоптер. На момент разоблачения они уже были готовы к "заплыву" через Днестр.

Поняв, что они обнаружены, нарушители выбрали разные тактики: один решил на матрасе все же переплыть через реку, а другой попытался вернуться в тыл незамеченным. Однако их планы не сработали.

Услышав звук двигателя катера, пловец покинул матрас и бросился бежать по мели обратно к украинскому берегу, тщетно пытаясь избежать встречи со стражами границы, но его быстро задержали. Тем временем другой нарушитель, пытаясь избежать преследования, попытался убежать по суше, однако пограничники остановили его предупредительными выстрелами вверх.

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Затримання двох ухилянтів на березі Дністра

На обоих нарушителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 и ст.185-10 КУоАП. Дела направлены в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (829)


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От лошари, Притула ж сказав , - Через Тису!
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11.11.2024 19:45 Ответить
Чоловіків?
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11.11.2024 19:50 Ответить
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5+ років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, та тікають за кордон, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.

Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації...
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11.11.2024 19:53 Ответить
Це ви про путіна?
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11.11.2024 20:11 Ответить
Про його піздюка
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11.11.2024 20:38 Ответить
ну видно ж все у тепловізор. Перед запливом треба охолодитись до температури оточуючого середовища.
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11.11.2024 21:05 Ответить
Для цього потрібен портативний морг.
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12.11.2024 09:27 Ответить
 
 