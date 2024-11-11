Двоє чоловіків намагались втекти у Молдову на надувних матрацах перепливши Дністер. ВIДЕО
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох місцевих мешканців, які вирішили перетнути державний кордон, використовуючи надувні матраци.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Технічні засоби зафіксували рух двох чоловіків у напрямку кордону, а точне місцеперебування плавців допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття вони вже були готові до "запливу" через Дністер.
Зрозумівши, що їх виявлено, порушники обрали різні тактики: один вирішив на матраці все ж таки переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим. Проте їхні плани не спрацювали.
Почувши звук двигуна катера, плавець покинув матрац і кинувся бігти по мілині назад до українського берега, марно намагаючись уникнути зустрічі з вартовими кордону, але його швидко затримали. Тим часом інший порушник, намагаючись уникнути переслідування, спробував втекти суходолом, проте прикордонники зупинили його попереджувальними пострілами вгору.
На обох порушників було складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 та ст.185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.
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Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, та тікають за кордон, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.
Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації...