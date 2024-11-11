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Двоє чоловіків намагались втекти у Молдову на надувних матрацах перепливши Дністер. ВIДЕО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох місцевих мешканців, які вирішили перетнути державний кордон, використовуючи надувні матраци.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Технічні засоби зафіксували рух двох чоловіків у напрямку кордону, а точне місцеперебування плавців допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття вони вже були готові до "запливу" через Дністер.

Зрозумівши, що їх виявлено, порушники обрали різні тактики: один вирішив на матраці все ж таки переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим. Проте їхні плани не спрацювали.

Почувши звук двигуна катера, плавець покинув матрац і кинувся бігти по мілині назад до українського берега, марно намагаючись уникнути зустрічі з вартовими кордону, але його швидко затримали. Тим часом інший порушник, намагаючись уникнути переслідування, спробував втекти суходолом, проте прикордонники зупинили його попереджувальними пострілами вгору.

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Затримання двох ухилянтів на березі Дністра

На обох порушників було складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 та ст.185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) ухилянти (898)


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От лошари, Притула ж сказав , - Через Тису!
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11.11.2024 19:45 Відповісти
Чоловіків?
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11.11.2024 19:50 Відповісти
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5+ років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, та тікають за кордон, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.

Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації...
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11.11.2024 19:53 Відповісти
Це ви про путіна?
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11.11.2024 20:11 Відповісти
Про його піздюка
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11.11.2024 20:38 Відповісти
ну видно ж все у тепловізор. Перед запливом треба охолодитись до температури оточуючого середовища.
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11.11.2024 21:05 Відповісти
Для цього потрібен портативний морг.
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12.11.2024 09:27 Відповісти
 
 