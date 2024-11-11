Двоє чоловіків намагались втекти у Молдову на надувних матрацах перепливши Дністер. ВIДЕО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох місцевих мешканців, які вирішили перетнути державний кордон, використовуючи надувні матраци.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Технічні засоби зафіксували рух двох чоловіків у напрямку кордону, а точне місцеперебування плавців допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття вони вже були готові до "запливу" через Дністер.

Зрозумівши, що їх виявлено, порушники обрали різні тактики: один вирішив на матраці все ж таки переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим. Проте їхні плани не спрацювали.

Почувши звук двигуна катера, плавець покинув матрац і кинувся бігти по мілині назад до українського берега, марно намагаючись уникнути зустрічі з вартовими кордону, але його швидко затримали. Тим часом інший порушник, намагаючись уникнути переслідування, спробував втекти суходолом, проте прикордонники зупинили його попереджувальними пострілами вгору.

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На обох порушників було складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 та ст.185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.