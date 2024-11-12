Громадянин Молдови намагався перевезти в багажнику авто через кордон свояка-ухилянта з Київщини
Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску "Виноградівка" запобігли спробі військовозобов'язаного мешканця Київщини незаконно перетнути державний кордон у багажнику авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Що придумав перевізник?
"32-річного жителя Білої Церкви виявили в багажнику універсала марки "Форд". Водій – громадянин Молдови, ретельно приховав свого таємного пасажира під сумками та речами", - ідеться в повідомленні.
Як з’ясувалось, іноземець є свояком "пасажиру" і, так би мовити, на родинних засадах вирішив допомогти йому втекти з країни.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно українця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП, а його родичу-перевізнику доведеться відповідати перед законом в рамках кримінального провадження, адже прикордонники направили до поліції повідомлення, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Нещодавно повідомлялося, що двоє чоловіків намагались втекти у Молдову, на надувних матрацах перепливши Дністер.
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А ви знали, що КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) прийнятий ще у 1984 році? Якщо точно, то 7 грудня 1984 року. Десь там на тому світі тихенько заплакав Оруелл...
А починається цей вікопомний документ такими словами, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян..." Буга-га-га-га-га