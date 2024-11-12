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Новини
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Громадянин Молдови намагався перевезти в багажнику авто через кордон свояка-ухилянта з Київщини

Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску "Виноградівка" запобігли спробі військовозобов'язаного  мешканця Київщини незаконно перетнути державний кордон у багажнику авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Що придумав перевізник?

"32-річного жителя Білої Церкви виявили в багажнику універсала марки "Форд". Водій – громадянин Молдови, ретельно приховав свого таємного пасажира під сумками та речами", - ідеться в повідомленні.

Як з’ясувалось, іноземець є свояком "пасажиру" і, так би мовити, на родинних засадах вирішив допомогти йому втекти з країни.

Також дивіться: Двоє чоловіків намагались втекти у Молдову на надувних матрацах перепливши Дністер. ВIДЕО

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно українця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП, а його родичу-перевізнику доведеться відповідати перед законом в рамках кримінального провадження, адже прикордонники направили до поліції повідомлення, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нещодавно повідомлялося, що двоє чоловіків намагались втекти у Молдову, на надувних матрацах перепливши Дністер.

Автор: 

авто (6149) Молдова (2065) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+5
Головні ухилянти седять в ОПУ,нажаль.
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12.11.2024 22:45
+4
Уявляю, як натерпілися в багажниках дітки панів з підпанками, поки дісталися Монако!
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13.11.2024 00:05
+3
Країна мрій - цим все сказано
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12.11.2024 22:49
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Ого!!!
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12.11.2024 22:38 Відповісти
Головні ухилянти седять в ОПУ,нажаль.
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12.11.2024 22:45 Відповісти
Країна мрій - цим все сказано
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12.11.2024 22:49 Відповісти
про Паланку они ничего не слышали ?
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12.11.2024 22:53 Відповісти
Треба було водієві на запитання прикордонників: "А що у вас в багажнику?" відповісти - "Везу людину, звісна річ!!" - і одразу зареготіти. Прикордонники подумали б, що це жарт такий і пропустили б
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12.11.2024 22:57 Відповісти
Уявляю, як натерпілися в багажниках дітки панів з підпанками, поки дісталися Монако!
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13.11.2024 00:05 Відповісти
Пани в Польщі! в нас таваріщі...
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13.11.2024 01:17 Відповісти
Яке дуже замасковане місце в авто - і як вони йього знайшли, ума не прикладу.
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13.11.2024 07:23 Відповісти
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно українця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП Джерело:
**********
А ви знали, що КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) прийнятий ще у 1984 році? Якщо точно, то 7 грудня 1984 року. Десь там на тому світі тихенько заплакав Оруелл...

А починається цей вікопомний документ такими словами, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян..." Буга-га-га-га-га
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13.11.2024 08:53 Відповісти
 
 