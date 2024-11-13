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За $5 тис. обіцяла військовому вплинути на посадовців МСЕК для отримання групи інвалідності: Викрито колишню лікарку на Львівщині. ФОТО

Викрито та повідомлено про підозру львів’янці, яка 5 тисяч доларів обіцяла військовому вплинути на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення щодо отримання групи інвалідності.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колишня лікарка обіцяла військовому "допомогти" з отриманням групи інвалідності. За свої послуги вона встановила ціну у 5 тисяч доларів, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення. Жінка запевняла, що, в разі відмови надати гроші, іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо.

Також дивіться: Зловживання під час отримання інвалідності: Проводяться обшуки в обласних МСЕК, лікарнях та прокуратурах, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Колишня лікарка обіцяла військовому вплинути на МСЕК

Жінку затримали під час одержання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

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Колишня лікарка обіцяла військовому вплинути на МСЕК

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3249) МСЕК (99) Львівська область (2425)


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а чого це колишнього військового до прокурорів жалітися понесло?
ці ж прокурорі усі поголовно інваліди-пенсіонери, трутні на бюджеті
а-а-а... зрозуміло...
за версією деяких поважних головредакторів деяких поважних видань саме прокурори "*******" усі мсеки та "керують" видачами усіх інвалідностей і пенсій
ото він, бідака, і пішов до прокурорів яко до "дахувальників"...
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13.11.2024 15:06 Відповісти
і ще питання - нахіба блюрити потилицю прокурора?
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13.11.2024 15:10 Відповісти
Круто, зашкварена мсек і далі продовжує зашкварювати.
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13.11.2024 15:10 Відповісти
Ну це жах якийсь. Вже і колишні заробляють.
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13.11.2024 15:14 Відповісти
 
 