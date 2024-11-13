За $5 тис. обіцяла військовому вплинути на посадовців МСЕК для отримання групи інвалідності: Викрито колишню лікарку на Львівщині. ФОТО

Викрито та повідомлено про підозру львів’янці, яка 5 тисяч доларів обіцяла військовому вплинути на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення щодо отримання групи інвалідності.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колишня лікарка обіцяла військовому "допомогти" з отриманням групи інвалідності. За свої послуги вона встановила ціну у 5 тисяч доларів, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення. Жінка запевняла, що, в разі відмови надати гроші, іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо.

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Жінку затримали під час одержання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

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Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.