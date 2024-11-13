За $5 тыс. обещала военному повлиять на должностных лиц МСЭК для получения группы инвалидности: Разоблачена бывшая врач на Львовщине. ФОТО

Разоблачена и сообщено о подозрении львовянке, которая 5 тысяч долларов обещала военному повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия положительного решения о получении группы инвалидности.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывшая врач обещала военному "помочь" с получением группы инвалидности. За свои услуги она установила цену в 5 тысяч долларов, которые должны были обеспечить ее влияние на должностных лиц областной МСЭК для принятия положительного решения. Женщина уверяла, что, в случае отказа предоставить деньги, другим путем получить группу инвалидности будет невозможно.

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Женщину задержали во время получения всей суммы средств в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных лиц.

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Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции Украины.