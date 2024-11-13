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За $5 тыс. обещала военному повлиять на должностных лиц МСЭК для получения группы инвалидности: Разоблачена бывшая врач на Львовщине. ФОТО

Разоблачена и сообщено о подозрении львовянке, которая 5 тысяч долларов обещала военному повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия положительного решения о получении группы инвалидности.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывшая врач обещала военному "помочь" с получением группы инвалидности. За свои услуги она установила цену в 5 тысяч долларов, которые должны были обеспечить ее влияние на должностных лиц областной МСЭК для принятия положительного решения. Женщина уверяла, что, в случае отказа предоставить деньги, другим путем получить группу инвалидности будет невозможно.

Также смотрите: Злоупотребления при получении инвалидности: Проводятся обыски в областных МСЭК, больницах и прокуратурах, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Колишня лікарка обіцяла військовому вплинути на МСЕК

Женщину задержали во время получения всей суммы средств в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных лиц.

Смотрите: Скрыла миллионное состояние: заместителя главного врача Львовской областной МСЭК уличили в декларировании недостоверной информации. ФОТО

Колишня лікарка обіцяла військовому вплинути на МСЕК

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции Украины.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2468) МСЭК (82) Львовская область (2905)


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а чого це колишнього військового до прокурорів жалітися понесло?
ці ж прокурорі усі поголовно інваліди-пенсіонери, трутні на бюджеті
а-а-а... зрозуміло...
за версією деяких поважних головредакторів деяких поважних видань саме прокурори "*******" усі мсеки та "керують" видачами усіх інвалідностей і пенсій
ото він, бідака, і пішов до прокурорів яко до "дахувальників"...
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13.11.2024 15:06 Ответить
і ще питання - нахіба блюрити потилицю прокурора?
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13.11.2024 15:10 Ответить
Круто, зашкварена мсек і далі продовжує зашкварювати.
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13.11.2024 15:10 Ответить
Ну це жах якийсь. Вже і колишні заробляють.
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13.11.2024 15:14 Ответить
 
 