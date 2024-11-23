Четверо мужчин пытались горами попасть в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники задержали 4 мужчин, которые пытались сбежать в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На горном участке границы пограничный наряд обнаружил движение 4 человек в сторону соседней Румынии.
Двух нарушителей задержали сразу, а еще двое прибегли к бегству. Однако сбежали недалеко. Пограничники применили дрон и скорректировали действия группы реагирования, которая остановила беглецов.
Задержанными оказались жители Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областей в возрасте от 24 до 36 лет.
В отношении них составлены материалы об административных правонарушениях по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП.
Топ комментарии
+16 Муля #591261
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+16 Дед Щукарь #574339
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+10 Консулъ Лаптевых #593778
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Надо чтоб редактор замутил комментарий дня.
Я ваш выдвину.
Чи п.дору притулі, який "купив" супутник? Який "купляв" якесь БПЛА за 11 млн. долл., коли той же Байрактар коштував 5? Ти бачив хоч один звіт ціх "чьоткіх пацанів"? Спитайся на каналі притули - зразу нах.й пішлють та забанять!
Зрозуміло звісно - хлопцям звідти вже не солідно брати дрони за 150тисяч, перейшли на 350+. Покращення життя вже сьогодні.
А ви на фронті обійдетесь, все найкраще для західних прикордонників.
P.S. А може там і літає отой мільйон дронів зеленого кольору? А ми шукаємо їх на фронті.
3-е тысячелетие, какой вывод?
Как Остап Бендер тащите всё на себе. Пограничники, по понятиям, отнимут и отгонят от границы. А самого хитрожопого
пристрелятсдадут в погран отряд