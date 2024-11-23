Четверо мужчин пытались горами попасть в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники задержали 4 мужчин, которые пытались сбежать в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На горном участке границы пограничный наряд обнаружил движение 4 человек в сторону соседней Румынии.

Двух нарушителей задержали сразу, а еще двое прибегли к бегству. Однако сбежали недалеко. Пограничники применили дрон и скорректировали действия группы реагирования, которая остановила беглецов.

Задержанными оказались жители Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областей в возрасте от 24 до 36 лет.

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В отношении них составлены материалы об административных правонарушениях по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП.