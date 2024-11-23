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Четверо мужчин пытались горами попасть в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники задержали 4 мужчин, которые пытались сбежать в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На горном участке границы пограничный наряд обнаружил движение 4 человек в сторону соседней Румынии.

Двух нарушителей задержали сразу, а еще двое прибегли к бегству. Однако сбежали недалеко. Пограничники применили дрон и скорректировали действия группы реагирования, которая остановила беглецов.

Задержанными оказались жители Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областей в возрасте от 24 до 36 лет.

Ухилянти затримані на кордоні з Румунією

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело мужчины обнаружили в Тисе на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

В отношении них составлены материалы об административных правонарушениях по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП.

Автор: 

Госпогранслужба (6389) граница (5260) уклонисты (814)


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Топ комментарии
+16
А чому ті,що з собаками та автоматами постійно відвертаються та пики свої ховають?
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23.11.2024 05:03
+16
Щось не той кордон вони на замку тримають!
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23.11.2024 06:52
+10
Бо через кілька років після завершення війни виступатимуть по школах і пивбарах з розповідями як вони собою на таран кацапські танки брали під Покровськом. Герої
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23.11.2024 07:21
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Дурікі треба було куплять білий одяг, білий!
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23.11.2024 01:16 Ответить
у білому потім важко шукати. Прийдеться чекати весни.
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23.11.2024 01:20 Ответить
+++
Надо чтоб редактор замутил комментарий дня.
Я ваш выдвину.
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23.11.2024 09:39 Ответить
не впевнений, що редактори розуміють такий збочений гумор.
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23.11.2024 09:44 Ответить
Тік фортифікацію копати... Відкрита місцевість та такий одяг... Знов буде 810 розстріли показувати(
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23.11.2024 01:37 Ответить
А чому ті,що з собаками та автоматами постійно відвертаються та пики свої ховають?
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23.11.2024 05:03 Ответить
Щоб ти спав спокійно. Лапоть. Кордон на замку і це добре.
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23.11.2024 06:33 Ответить
А відвертаються чому? Щоб замок не зламався?
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23.11.2024 06:51 Ответить
Щось не той кордон вони на замку тримають!
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23.11.2024 06:52 Ответить
Чомусь для шобли він незакритий
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23.11.2024 08:01 Ответить
Єто другое
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23.11.2024 10:23 Ответить
Правильно, а то щоночі тривожні сни - раптом хтось через гори Румунії в Європу сдрисне і не заплатить митниці. Тепер уже спокійніше спиться
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23.11.2024 08:33 Ответить
Бо через кілька років після завершення війни виступатимуть по школах і пивбарах з розповідями як вони собою на таран кацапські танки брали під Покровськом. Герої
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23.11.2024 07:21 Ответить
Із таким хистом це готові кадрі для гірсько-стрілкових єгерських бригад
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23.11.2024 05:48 Ответить
Вам диванним експердам завжди все ясно і зрозуміло
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23.11.2024 05:58 Ответить
Пока парни на передовой рубятся в сложнейших условиях как тигры, 24 на 7 преумножая ряды "хороших русских", вы скулите в глубоком украинском тылу или вообще, после удачного браса через Тису, в какой-нибудь Испании или Германии, раскручивая теории заговоров и извергая декалитры зловонной конспирологии, за всё время нахождения в благоухающей Европе, ни разу не задонатив на ВСУ.
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23.11.2024 07:10 Ответить
"рАбота" в них така, і цієї пистоти, саме тут, процент дуже великий.
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23.11.2024 07:17 Ответить
Кому? Стерненко, що вивів більше мільона доларів з криптогаманця? Йому зарплатню таку нараховують? Чи може то "шматочок" донатів?
Чи п.дору притулі, який "купив" супутник? Який "купляв" якесь БПЛА за 11 млн. долл., коли той же Байрактар коштував 5? Ти бачив хоч один звіт ціх "чьоткіх пацанів"? Спитайся на каналі притули - зразу нах.й пішлють та забанять!
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23.11.2024 13:09 Ответить
совість зовсім втратили..Захотіли прикордонників з світу зжити?? Хіба ж можна самим отак через горм.. Потрібно дружити з прикордонниками.. і будете як депутати пересікати кордон
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23.11.2024 07:15 Ответить
Я так бачу з фото, що на західному кордоні вже не користуються безпонтовими дронами Mavic 3, перейшли на Matrice 30. Шо далі - Байрактари? Чи F-16?
Зрозуміло звісно - хлопцям звідти вже не солідно брати дрони за 150тисяч, перейшли на 350+. Покращення життя вже сьогодні.
А ви на фронті обійдетесь, все найкраще для західних прикордонників.
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23.11.2024 07:17 Ответить
* виправляюсь - Matrice 30, зараз уже стартує з 200+. Ну значить перехід на Байрактар ТБ2 відбудеться ще швидше.
P.S. А може там і літає отой мільйон дронів зеленого кольору? А ми шукаємо їх на фронті.
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23.11.2024 07:23 Ответить
Не всім же у Верховній Раді працювати або ще десь, щоб за натяком на намічений ахтунг одразу звалити за кордон з усіма родичами і знайомими (тими, хто ще не з'їхав)...
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23.11.2024 07:18 Ответить
Усіх на "нуль"
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23.11.2024 09:46 Ответить
Три неухилянта баксы и евро в рюкзаках перли. Четвертый, самый умный, биткойны закинул и пер на легке.
3-е тысячелетие, какой вывод?
Как Остап Бендер тащите всё на себе. Пограничники, по понятиям, отнимут и отгонят от границы. А самого хитрожопого пристрелят сдадут в погран отряд
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23.11.2024 09:48 Ответить
Стидоба,з конслагеря зеленого імені татарова втікнути хотіли,ухилянти,видно на передовій вже хватає дронів що верухаям дають -герої вертухаї
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23.11.2024 11:29 Ответить
Виходить на західному кордоні дронів вистачає, а для бойових підрозділів нехай люди донатять
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23.11.2024 13:05 Ответить
О, там взагалі оснащення - пісня! І тобі фотоловушки, і тобі різні пеленгатори та глушилки, і різноманітні прибори нічного бачення та тепловізори - це вам не жарти "не обилеченных" випускати.
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23.11.2024 13:13 Ответить
Стільки виродків сцикливих я ще не бачив за своє життя! Ублюдки 20 - 40 річні , ви ж не мужики - ви підари яких навіть поляки вже у своїх містах відловлюють та *******! Мразі прокляті!
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23.11.2024 16:28 Ответить
 
 