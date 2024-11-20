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Тело мужчины обнаружили в Тисе на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

На границе с Румынией в реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Утопленника нашли во время совместного патрулирования пограничники Мукачевского отряда и румынская пограничная полиция. Тело из воды достали румынские спасатели.

Информации о погибшем пока нет.

Отмечается, что с начала войны это уже 42 случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу по Тисе.

Смотрите также: Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5272) уклонисты (836) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+15
Бо його краще стережуть ніж передові позиції на Донбасі
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20.11.2024 23:25
+11
Цей точно уникнув мобілізації.
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20.11.2024 23:18
+11
**** ржете, дибіли? Людина загинула, а вам весело! Ви кацапи?
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21.11.2024 00:29
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Цей точно уникнув мобілізації.
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20.11.2024 23:18 Ответить
Ага. Слишком ухилився от курса. И не доплвл...
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21.11.2024 00:20 Ответить
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21.11.2024 09:41 Ответить
Прикидається мертвим інвалідом...
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20.11.2024 23:21 Ответить
Чому цей потічок так важко переплести?
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20.11.2024 23:23 Ответить
... немає ескалатору - платного....
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20.11.2024 23:25 Ответить
Бо його краще стережуть ніж передові позиції на Донбасі
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20.11.2024 23:25 Ответить
Відстрілюють.
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21.11.2024 00:12 Ответить
Є професіонали по подоланню Тиси:
https://youtu.be/dnnkiWV-yEo?t=6
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21.11.2024 10:01 Ответить
Неужели бесплатно???
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20.11.2024 23:28 Ответить
нафіг він потрібен..
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20.11.2024 23:28 Ответить
Ну, що за дебіли? Прийшла повєстка в воєнкомат і зразу тікать. Скільки вже перетопилось. Ти хоч тікай, як дали бойову.
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20.11.2024 23:58 Ответить
Більше 40 потенційних морпіхів, більше повноцінного взводу, а могли б і досі жити, і нищити кацапів. Недолуга смерть. Не розумію!
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21.11.2024 11:23 Ответить
**** ржете, дибіли? Людина загинула, а вам весело! Ви кацапи?
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21.11.2024 00:29 Ответить
Люди воюют на фронті, а цей народився кормом для рибок
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21.11.2024 02:02 Ответить
Сподіваюся ти теж воюєш на фронті, а не лише в інтернеті?

Чи може ти не людина? Хоча з твого коменту можна зробити висновок, що людського в тобі мало...
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21.11.2024 02:23 Ответить
так сама чего не на фронте? вояка интернетная
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21.11.2024 03:11 Ответить
Це не людина..
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21.11.2024 06:54 Ответить
Ґулаг. Зелене чмо ти думаєш це тобі зійде з рук ?
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21.11.2024 06:07 Ответить
Знаєте скільки зараз таких є з кулевими в спині -за кордоном зараз більше втікачів від зелекомісарів ніж від *****
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21.11.2024 09:47 Ответить
Диктатура зелебанди
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21.11.2024 09:49 Ответить
 
 