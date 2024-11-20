Тело мужчины обнаружили в Тисе на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО
На границе с Румынией в реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Утопленника нашли во время совместного патрулирования пограничники Мукачевского отряда и румынская пограничная полиция. Тело из воды достали румынские спасатели.
Информации о погибшем пока нет.
Отмечается, что с начала войны это уже 42 случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу по Тисе.
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+15 Andriy L
показать весь комментарий20.11.2024 23:25
+11 Герхард
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+11 Буба Касторский #590686
показать весь комментарий21.11.2024 00:29
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https://youtu.be/dnnkiWV-yEo?t=6
Чи може ти не людина? Хоча з твого коменту можна зробити висновок, що людського в тобі мало...