Тело мужчины обнаружили в Тисе на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

На границе с Румынией в реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Утопленника нашли во время совместного патрулирования пограничники Мукачевского отряда и румынская пограничная полиция. Тело из воды достали румынские спасатели.

Информации о погибшем пока нет.

Отмечается, что с начала войны это уже 42 случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу по Тисе.

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