Тіло чоловіка виявили у Тисі на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

На кордоні з Румунією у річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Потопельника знайшли під час спільного патрулювання прикордонники Мукачівського загону та румунська прикордонна поліція. Тіло з води дістали румунські рятувальники.

Інформації про загиблого наразі немає.

Зазначається, що початку війни це вже 42 випадок загибелі людини, яка, ймовірно, намагалася незаконно перетнути кордон Тисою.

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