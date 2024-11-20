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Тіло чоловіка виявили у Тисі на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

На кордоні з Румунією у річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Потопельника знайшли під час спільного патрулювання прикордонники Мукачівського загону та румунська прикордонна поліція. Тіло з води дістали румунські рятувальники.

Інформації про загиблого наразі немає.

Зазначається, що початку війни це вже 42 випадок загибелі людини, яка, ймовірно, намагалася незаконно перетнути кордон Тисою.

Також читайте: П’ятеро порушників у двомісному човні намагалися подолати Тису, чоловіки заплатили переправникам від $8 до 11 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+15
Бо його краще стережуть ніж передові позиції на Донбасі
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20.11.2024 23:25
+11
Цей точно уникнув мобілізації.
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20.11.2024 23:18
+11
**** ржете, дибіли? Людина загинула, а вам весело! Ви кацапи?
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21.11.2024 00:29
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Цей точно уникнув мобілізації.
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20.11.2024 23:18 Відповісти
Ага. Слишком ухилився от курса. И не доплвл...
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21.11.2024 00:20 Відповісти
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21.11.2024 09:41 Відповісти
Прикидається мертвим інвалідом...
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20.11.2024 23:21 Відповісти
Чому цей потічок так важко переплести?
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20.11.2024 23:23 Відповісти
... немає ескалатору - платного....
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20.11.2024 23:25 Відповісти
Бо його краще стережуть ніж передові позиції на Донбасі
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20.11.2024 23:25 Відповісти
Відстрілюють.
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21.11.2024 00:12 Відповісти
Є професіонали по подоланню Тиси:
https://youtu.be/dnnkiWV-yEo?t=6
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21.11.2024 10:01 Відповісти
Неужели бесплатно???
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20.11.2024 23:28 Відповісти
нафіг він потрібен..
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20.11.2024 23:28 Відповісти
Ну, що за дебіли? Прийшла повєстка в воєнкомат і зразу тікать. Скільки вже перетопилось. Ти хоч тікай, як дали бойову.
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20.11.2024 23:58 Відповісти
Більше 40 потенційних морпіхів, більше повноцінного взводу, а могли б і досі жити, і нищити кацапів. Недолуга смерть. Не розумію!
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21.11.2024 11:23 Відповісти
**** ржете, дибіли? Людина загинула, а вам весело! Ви кацапи?
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21.11.2024 00:29 Відповісти
Люди воюют на фронті, а цей народився кормом для рибок
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21.11.2024 02:02 Відповісти
Сподіваюся ти теж воюєш на фронті, а не лише в інтернеті?

Чи може ти не людина? Хоча з твого коменту можна зробити висновок, що людського в тобі мало...
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21.11.2024 02:23 Відповісти
так сама чего не на фронте? вояка интернетная
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21.11.2024 03:11 Відповісти
Це не людина..
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21.11.2024 06:54 Відповісти
Ґулаг. Зелене чмо ти думаєш це тобі зійде з рук ?
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21.11.2024 06:07 Відповісти
Знаєте скільки зараз таких є з кулевими в спині -за кордоном зараз більше втікачів від зелекомісарів ніж від *****
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21.11.2024 09:47 Відповісти
Диктатура зелебанди
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21.11.2024 09:49 Відповісти
 
 