Тіло чоловіка виявили у Тисі на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО
На кордоні з Румунією у річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Потопельника знайшли під час спільного патрулювання прикордонники Мукачівського загону та румунська прикордонна поліція. Тіло з води дістали румунські рятувальники.
Інформації про загиблого наразі немає.
Зазначається, що початку війни це вже 42 випадок загибелі людини, яка, ймовірно, намагалася незаконно перетнути кордон Тисою.
Топ коментарі
+15 Andriy L
показати весь коментар20.11.2024 23:25
+11 Герхард
показати весь коментар20.11.2024 23:18
+11 Буба Касторский #590686
показати весь коментар21.11.2024 00:29
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https://youtu.be/dnnkiWV-yEo?t=6
Чи може ти не людина? Хоча з твого коменту можна зробити висновок, що людського в тобі мало...