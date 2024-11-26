Наслідки авіаудару РФ по Сумах: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Удень 26 листопада російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури.

Надзвичайники локалізували осередки горіння. Усю територію обстежено.

На місцях подій окрім рятувальників працювали піротехніки та кінологи ДСНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові вдень 26 листопада обстріляли СТО у місті Суми.

Унаслідок удару по Сумах загинули двоє людей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню (РСЗВ).

















