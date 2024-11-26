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Наслідки авіаудару РФ по Сумах: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Удень 26 листопада російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС. 

Як зазначається, унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури.

Надзвичайники локалізували осередки горіння. Усю територію обстежено.

На місцях подій окрім рятувальників працювали піротехніки та кінологи ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Сумах: Захиститись від атак реально лише знищенням російської зброї на території ворога. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові вдень 26 листопада обстріляли СТО у місті Суми.

Унаслідок удару по Сумах загинули двоє людей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню (РСЗВ).

Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року

Автор: 

обстріл (28171) Суми (807) ДСНС (5083)


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Ось так варварська рашиська орда знищує міста ,знищує населення ,адже відповіді по рашиських містах не буде як і по терористичних лднр ,ворог відчуває свою безкарність.
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26.11.2024 19:33 Відповісти
вони спасають і по мирняку не б"ють. ванькі і ещонарожалкі в це вірнять.
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26.11.2024 19:56 Відповісти
Авіаційний удар з РСЗВ?
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26.11.2024 22:01 Відповісти
 
 