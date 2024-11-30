Майже 1 млн повітряних цілей РФ зафіксували радіотехнічні війська з початку повномасштабної війни, - Повітряні сили

Майже мільйон ворожих повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська (РТВ) Повітряних сил ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема 175 тисяч літаків та 100 тисяч вертольотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Цей рід військ називають очима Повітряних Сил. Цілодобово військовослужбовці РТВ виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника.

"Коли ми пишемо у ранішніх зведеннях: "…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей", знайте — за цією фразою криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України", - зазначили в ПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила 8 з 10 "Шахедів", один БПЛА - локаційно втрачено, ще один - полетів на ТОТ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. А для цього треба бути, як то кажуть, на висоті. Отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби. Уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною…", - розповіли у командуванні.

Скільки цілей РФ виявлено?

Так, від початку великої війни з Росією радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів.

Нагадаємо, 30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗС України.

Дивіться також: Повітряні сили знищили базу окупантів у Курській області, випустивши з винищувача МіГ-29 авіабомбу. ВIДЕО