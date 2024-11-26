Повітряні сили знищили базу окупантів у Курській області, випустивши з винищувача МіГ-29 авіабомбу. ВIДЕО
Під час операції в районі селища Тьоткіно, Курської області, українські Повітряні сили завдали нищівного удару по базі російських загарбників. Винищувач МіГ-29, координуючи свої дії з аеророзвідкою, випустив високоточну авіабомбу AASM-250 Hammer, яка з точністю знищила місце дислокації ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+30 Amber
показати весь коментар26.11.2024 23:32
+20 Сергей Ильин #426523
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+18 Лантух
показати весь коментар26.11.2024 23:35
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Гарніше булоб тільки на фоні храма "василя прип*зженого"...
"Бла-га-ю.
І зараз розповім детальніше.
Сумсько-курський напрямок, наші постійні підшефні. Там складно, як і всюди. Там важко, як і всюди. Там холодно, як і всюди. Але нюанс в тому, що там це все складніше, важче та холодніше - бригади там в постійному переміщенні, там постійні рейдові дії, атаки та контратаки.
Нас благають про допомогу з дизельними автономними обігрівачами, а ми благаємо про допомогу вас! Проблема ще й в тому, що ці обігрівачі зараз у дефіциті, тому задача з "зірочкою".
Знайдено 250 пічок потужністю у 9 кВт, отриманий рахунок на 1 500 000 гривень, сьогодні сплачено 100 000 гривень передоплати. В нас максимум 10 днів на оплату всього вантажу, інакше їх будуть продавати дорожче. 10 днів та 1 400 000 гривень. Для нас це зараз вкрай важка задача. Задача з зірочкою. Але я вірю, що ми разом.
Ще раз прошу, ще раз особисто прошу - потрібна будь-яка допомога не тільки у зборі коштів, а ще й розповсюдженні допису.
Дякую!
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