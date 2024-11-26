Повітряні сили знищили базу окупантів у Курській області, випустивши з винищувача МіГ-29 авіабомбу. ВIДЕО

Під час операції в районі селища Тьоткіно, Курської області, українські Повітряні сили завдали нищівного удару по базі російських загарбників. Винищувач МіГ-29, координуючи свої дії з аеророзвідкою, випустив високоточну авіабомбу AASM-250 Hammer, яка з точністю знищила місце дислокації ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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