ППО збила 8 з 10 "Шахедів", один БПЛА - локаційно втрачено, ще один - полетів на ТОТ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 30 листопада 2024 року (із 21.30 29 листопада) противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ударні безпілотники запускали з районів Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.
У результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію.
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