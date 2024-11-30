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ППО збила 8 з 10 "Шахедів", один БПЛА - локаційно втрачено, ще один - полетів на ТОТ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 8 із 10 російських шахедів

У ніч на 30 листопада 2024 року (із 21.30 29 листопада) противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ударні безпілотники запускали з районів Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію.

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Результат роботи ППО вночі 30 листопада

Автор: 

ППО (3180) Повітряні сили (2625) Шахед (982)


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