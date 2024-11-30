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Новости Война
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ПВО сбила 8 из 10 "Шахедов", один БПЛА - локационно потерян, еще один - улетел на ВОТ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили 8 із 10 російських шахедів

В ночь на 30 ноября 2024 года (с 21.30 29 ноября) противник атаковал 10 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ударные беспилотники запускали из районов Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.

В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбито восемь вражеских беспилотников. Один БпЛА - локально потерян, еще один - улетел на оккупированную территорию.

Также читайте: Отдельные модели "Шахедов" могут летать над Украиной до 24 часов, - Воздушные силы

Результат роботи ППО вночі 30 листопада

Автор: 

ПВО (2709) Воздушные силы (2251) Шахед (943)


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