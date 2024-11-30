Почти 1 млн воздушных целей РФ зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабной войны, - Воздушные силы
Почти миллион вражеских воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска (РТВ) Воздушных сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности 175 тысяч самолетов и 100 тысяч вертолетов.
Об этом сообщает со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Этот род войск называют глазами Воздушных Сил. Круглосуточно военнослужащие РТВ обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.
"Когда мы пишем в утренних сводках: "...этой ночью радиотехническими войсками выявлено более 150 воздушных целей", знайте - за этой фразой кроется тяжелая и опасная работа радиолокационных подразделений, рассредоточенных по всей территории Украины", - отметили в ПС.
"Они никогда не спускаются в укрытие во время вражеских атак, потому что их задача как можно быстрее обнаружить вражескую цель и выдать эту информацию на командные пункты. А для этого надо быть, как говорится, на высоте. Получив данные о вражеских целях, в бой вступают авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, активируют свои средства подразделения радиоэлектронной борьбы. Вся страна получает извещение об опасности и карта постепенно становится красной...", - рассказали в командовании.
Сколько целей РФ выявлено?
Так, с начала большой войны с Россией радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 000 вражеских целей: 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БпЛА, более 13 тысяч ракет различных типов.
Напомним, 30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВС Украины.
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