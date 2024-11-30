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Почти 1 млн воздушных целей РФ зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабной войны, - Воздушные силы

Почти миллион вражеских воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска (РТВ) Воздушных сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности 175 тысяч самолетов и 100 тысяч вертолетов.

Об этом сообщает   со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Этот род войск называют глазами Воздушных Сил. Круглосуточно военнослужащие РТВ обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.

"Когда мы пишем в утренних сводках: "...этой ночью радиотехническими войсками выявлено более 150 воздушных целей", знайте - за этой фразой кроется тяжелая и опасная работа радиолокационных подразделений, рассредоточенных по всей территории Украины", - отметили в ПС.

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"Они никогда не спускаются в укрытие во время вражеских атак, потому что их задача как можно быстрее обнаружить вражескую цель и выдать эту информацию на командные пункты. А для этого надо быть, как говорится, на высоте. Получив данные о вражеских целях, в бой вступают авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, активируют свои средства подразделения радиоэлектронной борьбы. Вся страна получает извещение об опасности и карта постепенно становится красной...", - рассказали в командовании.

Сколько целей РФ выявлено?

Так, с начала большой войны с Россией радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 000 вражеских целей: 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БпЛА, более 13 тысяч ракет различных типов.

Напомним, 30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВС Украины.

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Автор: 

ПВО (2709) Воздушные силы (2251)


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Павел Степанович: Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года. А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».
Федя: Какой-какой матери?
Павел Степанович: Парижской... Бога... матери... (с)
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30.11.2024 12:14 Ответить
Не така вже й нереалістична цифра, вважаючи, скільки у росії летючого заліза, не все з якого літає в один бік
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30.11.2024 12:34 Ответить
Так в нас мільйон дронів від хрінпіду є.
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30.11.2024 12:24 Ответить
Так 345 тысяч или миллион?
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30.11.2024 17:25 Ответить
 
 