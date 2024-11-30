Войска РФ за сутки 518 раз ударили по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 518 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска для атак на область применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
Так, войска РФ осуществили:
- 8 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке.
- 247 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 22 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.
- 241 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
Сообщается, что поступило пять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Последствия вражеских атак показали в Нацполиции.
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