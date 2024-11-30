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Войска РФ за сутки 518 раз ударили по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 518 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска для атак на область применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Обстріли на Запоріжжі

Так, войска РФ осуществили:

  • 8 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке.
  • 247 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 22 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.
  • 241 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

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Сообщается, что поступило пять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Последствия вражеских атак показали в Нацполиции.

Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі

Автор: 

обстрел (26906) Запорожская область (3047)


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