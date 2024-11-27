Оккупанты атаковали FPV-дроном авто в Запорожской области: Двое раненых
Сегодня, 27 ноября, в Васильевском районе Запорожской области российские военные атаковали FPV-дроном авто с гражданскими.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Два человека ранены в результате атаки fpv-дрона - вражеская охота на гражданских продолжается. Россияне атаковали авто с двумя гражданскими мужчинами, которые двигались по дороге в Васильевском районе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что водитель и пассажир автомобиля ранены, они оба госпитализированы.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили FPV-дроном по авто, которое возит хлеб в прифронтовые села, в результате чего ранен водитель.
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