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Оккупанты атаковали FPV-дроном авто в Запорожской области: Двое раненых

Обстріл Запорізької області

Сегодня, 27 ноября, в Васильевском районе Запорожской области российские военные атаковали FPV-дроном авто с гражданскими.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Два человека ранены в результате атаки fpv-дрона - вражеская охота на гражданских продолжается. Россияне атаковали авто с двумя гражданскими мужчинами, которые двигались по дороге в Васильевском районе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что водитель и пассажир автомобиля ранены, они оба госпитализированы.

Также смотрите: Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Запорожье: без пострадавших. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили FPV-дроном по авто, которое возит хлеб в прифронтовые села, в результате чего ранен водитель.

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обстрел (27036) Запорожская область (3066) Васильевский район (36)


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