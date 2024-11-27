РФ атаковала FPV-дроном авто, которое везло хлеб в прифронтовые села на Запорожье: ранен водитель. ФОТО

Российские войска атаковали гражданское авто в Запорожской области, в результате чего был ранен водитель.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, захватчики ударили FPV-дроном по авто, которое возит хлеб в прифронтовые села.

Водитель с травмами доставлен в больницу.

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