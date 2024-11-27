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Вся оккупированная часть Запорожской области и ряд населенных пунктов захваченной Херсонщины остались без света

знеструмлення окупованого півдня

Утром 27 ноября 2024 года на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей пропал свет.

Об этом сообщили в соцсетях Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, назначенные оккупантами так называемыми "руководителями" оккупированных регионов, информирует Цензор.НЕТ.

Балицкий отметил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что повлекло отключение электроснабжения на всей оккупированной РФ части региона.

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Предатель Сальдо заверил, что в 05:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи "Джанкой - Мелитополь". Без электроснабжения временно оставались 172 населенных пункта. Он также утверждает, что в части населенных пунктов энергопитание уже восстановлено.

Автор: 

оккупация (10131) Запорожская область (3061) Тарифы на электроэнергию (2163) Херсонская область (4740)


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Не казатиму за всіх, багато там і НАШИХ залишилося. Проте - знаю і про шалену кількість вати, як і в Маріуполі і інших містах... так що....
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27.11.2024 09:32 Ответить
А чого сальдо ще живий гру?
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30.11.2024 09:24 Ответить
 
 