Вся оккупированная часть Запорожской области и ряд населенных пунктов захваченной Херсонщины остались без света

Утром 27 ноября 2024 года на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей пропал свет.

Об этом сообщили в соцсетях Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, назначенные оккупантами так называемыми "руководителями" оккупированных регионов, информирует Цензор.НЕТ.

Балицкий отметил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что повлекло отключение электроснабжения на всей оккупированной РФ части региона.

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Предатель Сальдо заверил, что в 05:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи "Джанкой - Мелитополь". Без электроснабжения временно оставались 172 населенных пункта. Он также утверждает, что в части населенных пунктов энергопитание уже восстановлено.