Зранку 27 листопада 2024 року на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей зникло світло.

Про це повідомили у соцмережах Євген Балицький та Володимир Сальдо, призначені окупантами так званими "очільниками" окупованих регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

Балицький зазначив, що у Запорізькій області сталося пошкодження на лінії електропередачі, що спричинило відключення електропостачання на всій окупованій РФ частині регіону.

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Зрадник Сальдо запевнив, що о 05:00 сталося аварійне відключення на лінії електропередачі "Джанкой - Мелітополь". Без електропостачання тимчасово залишалися 172 населені пункти. Він також переконує, що у частині населених пунктів енергоживлення вже відновлено.