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Вся окупована частина Запорізької області та низка населених пунктів захопленої Херсонщини залишилися без світла

знеструмлення окупованого півдня

Зранку 27 листопада 2024 року на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей зникло світло.

Про це повідомили у соцмережах Євген Балицький та Володимир Сальдо, призначені окупантами так званими "очільниками" окупованих регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

Балицький зазначив, що у Запорізькій області сталося пошкодження на лінії електропередачі, що спричинило відключення електропостачання на всій окупованій РФ частині регіону.

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Зрадник Сальдо запевнив, що о 05:00 сталося аварійне відключення на лінії електропередачі "Джанкой - Мелітополь". Без електропостачання тимчасово залишалися 172 населені пункти. Він також переконує, що у частині населених пунктів енергоживлення вже відновлено.

Автор: 

окупація (6657) Запорізька область (3555) електроенергія (6175) Херсонська область (5697)


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Не казатиму за всіх, багато там і НАШИХ залишилося. Проте - знаю і про шалену кількість вати, як і в Маріуполі і інших містах... так що....
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27.11.2024 09:32 Відповісти
А чого сальдо ще живий гру?
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30.11.2024 09:24 Відповісти
 
 