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Новини
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Росія готується до незаконних виборів на окупованих територіях України, - ЦНС

Вибори на окупованих територіях

Росія готується до організації нових незаконних виборів на окупованих територіях України, що мають відбутися в рамках "єдиного дня голосування" у 2025 та 2026 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву

Як повідомляється, підготовка до організації незаконних виборів на окупованих Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині вже розпочалась. Місцеві колаборанти отримали вказівку сформувати дев’ять одномандатних округів на цих територіях.

Ці вибори мають на меті забезпечити більшу представленість "депутатів" від українських областей у російській Держдумі, що є частиною спроби Кремля легітимізувати свою агресію та терористичну діяльність на території суверенної України.

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Автор: 

окупація (6657) росія (64871) Центр національного спротиву (806)


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Топ коментарі
+4
Кацапи що хочуть те роблять. А нам ''женевська конвенція''.
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26.11.2024 16:55
+3
То як ми можем відмінити вибори? -- тільки вибити кацапів
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26.11.2024 16:57
+3
Наше завдання - роздати колаборантам з виборчих коміссій квитки на концерт до кабзона.
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26.11.2024 17:37
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Кацапи що хочуть те роблять. А нам ''женевська конвенція''.
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26.11.2024 16:55 Відповісти
То як ми можем відмінити вибори? -- тільки вибити кацапів
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26.11.2024 16:57 Відповісти
І що, навіть війна не заважає провнсти вибори?
Може час і їм влаштувати безперервні тривоги щоб не до виборів було?
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26.11.2024 16:59 Відповісти
у них вже наперед знають результати цих «виборів»..
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26.11.2024 17:36 Відповісти
Нехай. Бабло витрачають та дурь свою показують..
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26.11.2024 16:59 Відповісти
Ото не можуть московити без всіляких содомітських вигадок,які називаються вибори і голосування. А як же ж традиційні цінності? Поп, кадило, цілуєм руки, чєлом б'йом?
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26.11.2024 17:11 Відповісти
А що, на окупованих територіях можуть бути законні вибори
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26.11.2024 17:33 Відповісти
хло їх вже приєднало до складу рфϟϟ..
навіть ті, які ще не окуповало..
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26.11.2024 17:39 Відповісти
Наше завдання - роздати колаборантам з виборчих коміссій квитки на концерт до кабзона.
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26.11.2024 17:37 Відповісти
А, що заважає нам готуватися до виборів у Курській області?
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26.11.2024 18:50 Відповісти
 
 