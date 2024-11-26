Росія готується до незаконних виборів на окупованих територіях України, - ЦНС

Росія готується до організації нових незаконних виборів на окупованих територіях України, що мають відбутися в рамках "єдиного дня голосування" у 2025 та 2026 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, підготовка до організації незаконних виборів на окупованих Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині вже розпочалась. Місцеві колаборанти отримали вказівку сформувати дев’ять одномандатних округів на цих територіях.

Ці вибори мають на меті забезпечити більшу представленість "депутатів" від українських областей у російській Держдумі, що є частиною спроби Кремля легітимізувати свою агресію та терористичну діяльність на території суверенної України.

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