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Россия готовится к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Вибори на окупованих територіях

Россия готовится к организации новых незаконных выборов на оккупированных территориях Украины, которые должны состояться в рамках "единого дня голосования" в 2025 и 2026 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, подготовка к организации незаконных выборов на оккупированных Донетчине, Луганщине, Запорожье и Херсонщине уже началась. Местные коллаборационисты получили указание сформировать девять одномандатных округов на этих территориях.

Эти выборы имеют целью обеспечить большую представленность "депутатов" от украинских областей в российской Госдуме, что является частью попытки Кремля - легитимизировать свою агрессию и террористическую деятельность на территории суверенной Украины.

Также читайте: Россияне усилили репрессии в отношении проукраинских детей на оккупированной Херсонщине, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10131) россия (95441) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+4
Кацапи що хочуть те роблять. А нам ''женевська конвенція''.
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26.11.2024 16:55
+3
То як ми можем відмінити вибори? -- тільки вибити кацапів
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26.11.2024 16:57
+3
Наше завдання - роздати колаборантам з виборчих коміссій квитки на концерт до кабзона.
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26.11.2024 17:37
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Кацапи що хочуть те роблять. А нам ''женевська конвенція''.
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26.11.2024 16:55 Ответить
То як ми можем відмінити вибори? -- тільки вибити кацапів
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26.11.2024 16:57 Ответить
І що, навіть війна не заважає провнсти вибори?
Може час і їм влаштувати безперервні тривоги щоб не до виборів було?
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26.11.2024 16:59 Ответить
у них вже наперед знають результати цих «виборів»..
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26.11.2024 17:36 Ответить
Нехай. Бабло витрачають та дурь свою показують..
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26.11.2024 16:59 Ответить
Ото не можуть московити без всіляких содомітських вигадок,які називаються вибори і голосування. А як же ж традиційні цінності? Поп, кадило, цілуєм руки, чєлом б'йом?
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26.11.2024 17:11 Ответить
А що, на окупованих територіях можуть бути законні вибори
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26.11.2024 17:33 Ответить
хло їх вже приєднало до складу рфϟϟ..
навіть ті, які ще не окуповало..
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26.11.2024 17:39 Ответить
Наше завдання - роздати колаборантам з виборчих коміссій квитки на концерт до кабзона.
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26.11.2024 17:37 Ответить
А, що заважає нам готуватися до виборів у Курській області?
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26.11.2024 18:50 Ответить
 
 