Россия готовится к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины, - ЦНС
Россия готовится к организации новых незаконных выборов на оккупированных территориях Украины, которые должны состояться в рамках "единого дня голосования" в 2025 и 2026 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, подготовка к организации незаконных выборов на оккупированных Донетчине, Луганщине, Запорожье и Херсонщине уже началась. Местные коллаборационисты получили указание сформировать девять одномандатных округов на этих территориях.
Эти выборы имеют целью обеспечить большую представленность "депутатов" от украинских областей в российской Госдуме, что является частью попытки Кремля - легитимизировать свою агрессию и террористическую деятельность на территории суверенной Украины.
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Може час і їм влаштувати безперервні тривоги щоб не до виборів було?
навіть ті, які ще не окуповало..