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Россияне усилили репрессии в отношении проукраинских детей на оккупированной Херсонщине, - Центр нацсопротивления

Діти під російською окупацією

На территории временно оккупированной части Херсонской области россияне усилили репрессии против украинских детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Российские так называемые инстекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины.

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В учебных заведениях захваченной Каховки и ее окрестностей полицаи проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". Прежде всего цель таких уроков - это выявить и запугать тех учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции. Особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам оккупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления кремля.

Ранее террористы из кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья чтобы научить как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Прежде всего дети прошли обучение по выявлению тех своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной", - говорится в сообщении.

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дети (6481) оккупация (10130) репрессии (2766) Центр национального сопротивления (562) Херсонская область (4735)


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Я вважаю , що всіх українців потрібно вивозити якщо не можемо деокупувати, адже наші люди це скарб який неможна втрачати , а московія їх віріже врешті решт.
на лівобережжі дніпра від Олешок до Каланчака то все українці 100% ві тому потрібно щось робити
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24.11.2024 08:15 Ответить
Фінни в 1940 так і зробили при відступі. Але ж Зелена мафія зробила так щоб русня захопила в перший день блискавично. Ще й розказували що московити не чіпатимуть цивілів. Шансів не було.
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24.11.2024 13:42 Ответить
Якщо ця війна не стане каталізатором знищення цієі системи і всі владні інституціі не будуть люстровані , олігархи і вся блатота за нац признаком не буде ліквідована або натуралізована через повернення всіх доходів що не може доказати законність походження з 91 оку , у українців шансів на цій землі нема
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24.11.2024 14:01 Ответить
 
 