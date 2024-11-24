Россияне усилили репрессии в отношении проукраинских детей на оккупированной Херсонщине, - Центр нацсопротивления
На территории временно оккупированной части Херсонской области россияне усилили репрессии против украинских детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Российские так называемые инстекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины.
В учебных заведениях захваченной Каховки и ее окрестностей полицаи проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". Прежде всего цель таких уроков - это выявить и запугать тех учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции. Особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам оккупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления кремля.
Ранее террористы из кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья чтобы научить как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Прежде всего дети прошли обучение по выявлению тех своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной", - говорится в сообщении.
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на лівобережжі дніпра від Олешок до Каланчака то все українці 100% ві тому потрібно щось робити