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Около 50 программ по перепрограммированию сознания украинских детей и молодежи действуют в России, - ГУР

Викрадення українських дітей РФ

Россия пытается лишить похищенных украинских детей идентичности, на ее территории действуют около 50 специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время форума "Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"После похищения украинских детей с оккупированных территорий Россия пытается лишить их украинской идентичности - на территории государства-агрессора действует около полусотни специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины", - заявил Скибицкий.

По его словам, возвращение похищенных Россией детей Украины является крайне сложным процессом.

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"Вывоз наших детей начинался якобы на отдых, на лечение, на обучение, а затем происходила передача их в российские семьи, чтобы потом полностью их ассимилировать в российскую пропаганду, в российское общество. [...] Освободить украинских детей очень непросто. Мы возвращаем буквально единицы: каждого ребенка надо фактически вырывать из когтей этого трехглавого дракона", - рассказал он.

Также отмечается, что ГУР МО Украины совместно с другими государственными органами собирают все возможные факты о преступлениях России в отношении украинских детей.

Скибицкий напомнил, что для информирования украинского общества и мирового сообщества на портале "Война и санкции" действует раздел "Похитители детей", где приведены данные об исполнителях этих геноцидных практик России.

Также читайте: 1001 ребенка удалось вернуть Украине с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец

Автор: 

дети (6479) Скибицкий Вадим (290) ГУР (418)


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Найстрашніше для наших дітей це традиційне виховання в ху...лостане за допомогою бояришніка, стекломоя, і іншого традиційного лайна.
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23.11.2024 12:22 Ответить
Які це програми, чому вони досі працюють, якшо відомо…
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23.11.2024 12:40 Ответить
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23.11.2024 13:13 Ответить
В плані ПЕРЕпрограмування людей у московії ВЕЛИКИЙ досвід. Близько восьми мільйонів етнічних українців рашка перетворила на п'яний нАбрід. Без пам'яті, культури і традицій. Отже, московська культура ПРОСТО НЕБЕЗПЕЧНА. Бо виховує звичайну тупу тварюку.
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23.11.2024 12:43 Ответить
В нам ''шмарафон'' теж гарно програмує
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23.11.2024 13:06 Ответить
Кого він програмує? ККД його-нульовий. Це гроші на вітер.
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23.11.2024 13:11 Ответить
Тих хто його дивиться навіть програмувати вже не треба, там в голові вже лайно, шмарафон його просто структурує ...
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23.11.2024 17:28 Ответить
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23.11.2024 13:11 Ответить
А що Україна робить для інформаційної війни ?
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23.11.2024 16:11 Ответить
 
 