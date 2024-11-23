Около 50 программ по перепрограммированию сознания украинских детей и молодежи действуют в России, - ГУР

Россия пытается лишить похищенных украинских детей идентичности, на ее территории действуют около 50 специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время форума "Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"После похищения украинских детей с оккупированных территорий Россия пытается лишить их украинской идентичности - на территории государства-агрессора действует около полусотни специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины", - заявил Скибицкий.

По его словам, возвращение похищенных Россией детей Украины является крайне сложным процессом.

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"Вывоз наших детей начинался якобы на отдых, на лечение, на обучение, а затем происходила передача их в российские семьи, чтобы потом полностью их ассимилировать в российскую пропаганду, в российское общество. [...] Освободить украинских детей очень непросто. Мы возвращаем буквально единицы: каждого ребенка надо фактически вырывать из когтей этого трехглавого дракона", - рассказал он.

Также отмечается, что ГУР МО Украины совместно с другими государственными органами собирают все возможные факты о преступлениях России в отношении украинских детей.

Скибицкий напомнил, что для информирования украинского общества и мирового сообщества на портале "Война и санкции" действует раздел "Похитители детей", где приведены данные об исполнителях этих геноцидных практик России.

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