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Новини Фото Війна
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РФ атакувала FPV-дроном авто, яке везло хліб у прифронтові села на Запоріжжі: поранено водія. ФОТО

Російські війська атакували цивільне авто у Запорізькій області, внаслідок чого було поранено водія.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, загарбники вдарили FPV-дроном по авто, яке возить хліб у прифронтові села.

Рашисти атакували авто, яке везло хліб у прифронтові села на Запоріжжі

Водія з травмами доставлено в лікарню.

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Автор: 

обстріл (28171) Запорізька область (3555) fpv-дрон (104)


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Нелюди!
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27.11.2024 13:27 Відповісти
Чому ці села досі не евакуйовані, чого чекаєте?
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27.11.2024 14:11 Відповісти
Ми в оточенні під Києвом пекли
дома хліб з сухих дріжжів.
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27.11.2024 15:59 Відповісти
 
 