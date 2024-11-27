РФ атакувала FPV-дроном авто, яке везло хліб у прифронтові села на Запоріжжі: поранено водія. ФОТО

Російські війська атакували цивільне авто у Запорізькій області, внаслідок чого було поранено водія.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, загарбники вдарили FPV-дроном по авто, яке возить хліб у прифронтові села.

Водія з травмами доставлено в лікарню.

Читайте: Вся окупована частина Запорізької області та низка населених пунктів захопленої Херсонщини залишилися без світла