Окупанти атакували FPV-дроном авто на Запоріжжі: Двоє поранених

Сьогодні, 27 листопада, у Василівському районі Запорізької області російські військові атакували FPV-дроном авто з цивільними.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє людей поранено внаслідок атаки fpv-дрона - вороже полювання на цивільних продовжується. Росіяни атакували авто з двома цивільними чоловіками, які рухалися дорогою у Василівському районі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що водій та пасажир автівки поранені, їх обох ушпиталено.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили FPV-дроном по авто, яке возить хліб у прифронтові села, унаслідок чого поранено водія.