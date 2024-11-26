Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Запорожье: без пострадавших. ФОТО
Российские войска атаковали FPV-дроном авто в Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Старенький автомобиль, который находился на территории частного домовладения в с.Приморском, сгорел дотла. Взрывной волной и обломками поврежден дом", - говорится в сообщении.
В результате удара люди не пострадали.
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