С начала ноября россияне убили 20 человек в Запорожской области, более 100 человек были ранены
С начала ноября враг убил 20 жителей Запорожской области. В помощи медиков нуждались более 100 пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Враг продолжает ежедневно обстреливать инфраструктуру области, нанося удары по жилым домам, промышленным и гражданским объектам", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что с 20 сентября только в самом Запорожье повреждено 1500 домов. В регионе с начала полномасштабного вторжения повреждено более 17,5 тысяч зданий (жилых и других сооружений).
Напомним, российские захватчики в ночь на 25 ноября массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
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