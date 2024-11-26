З початку листопада росіяни вбили 20 людей у Запорізькій області, понад 100 осіб було поранено
З початку листопада ворог убив 20 мешканців Запорізької області. Допомоги медиків потребували понад 100 постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог продовжує щоденно обстрілювати інфраструктуру області, завдаючи ударів по житлових будинках, промислових та цивільних об'єктах", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що з 20 вересня лише в самому Запоріжжі пошкоджено 1500 будинків. У регіоні з початку повномасштабного вторгення пошкоджено понад 17,5 тисяч будівель (житлових та інших споруд).
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 25 листопада масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.
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