З початку листопада росіяни вбили 20 людей у Запорізькій області, понад 100 осіб було поранено

З початку листопада ворог убив 20 мешканців Запорізької області. Допомоги медиків потребували понад 100 постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог продовжує щоденно обстрілювати інфраструктуру області, завдаючи ударів по житлових будинках, промислових та цивільних об'єктах", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що з 20 вересня лише в самому Запоріжжі пошкоджено 1500 будинків. У регіоні з початку повномасштабного вторгення пошкоджено понад 17,5 тисяч будівель (житлових та інших споруд).

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 25 листопада масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

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