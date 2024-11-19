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23 підземні школи планують побудувати у Запорізькій області

На Запоріжжі продовжать будувати підземні школи

З урахуванням постійних російських обстрілів Запорізької області, в регіоні  планують побудувати 23 підземні школи для якісного навчання дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Безпека дітей Запорізької області - наш пріоритет. Враховуємо постійні ворожі обстріли, тому будуємо найбільш надійні простори для навчання школярів. Загалом плануємо побудувати щонайменше 23 підземні навчальні простори. Разом вони охоплять 19 000 людей у дві зміни - школярів і освітян", - поінформував Федоров.

Він зазначив, що нещодавно розпочали будівництво 11-ї підземної школи. Зокрема, на сьогодні 6 підземних шкіл будуються у Запоріжжі, а ще 5 - в інших громадах області.

Під час будівництва посилюють товщину даху і підлоги, щоб монолітні конструкції були надміцними і точно безпечнішими за домівки дітей або звичайні укриття.

Перші підземні школи Запорізької області відкриють свої двері вже у грудні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін цьогоріч виділив 7,5 мільярда для побудови шкільних укриттів на прифронтових територіях

Автор: 

школа (2207) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+16
Знайшли новий спосіб крадівництва.
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19.11.2024 06:59
+12
З такими Планом перемоги, простроченим президентом-крадієм, завгоспом та 5-6 їх менеджерами, побудують для касабів.
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19.11.2024 06:48
+7
Ось завгосп таскався по всім країнам з якимось планом безпеки і підписував .
гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
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19.11.2024 06:57
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З такими Планом перемоги, простроченим президентом-крадієм, завгоспом та 5-6 їх менеджерами, побудують для касабів.
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19.11.2024 06:48 Відповісти
Ось завгосп таскався по всім країнам з якимось планом безпеки і підписував .
гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
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19.11.2024 06:57 Відповісти
Ідіоти , чому діти не можуть навчатися онлайн ? Нафіг будувати колективні могили ?
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19.11.2024 06:53 Відповісти
Будуть діти сидіти з вірусами і дихати неякісним повітрям .
Цього Федорів треба гнати з посади за тринькання грошейм
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19.11.2024 06:59 Відповісти
Всі ці ініціатори навчались з нормальним навчанням,але щось воно їм не допомогло.Дурак дурака наздоганяє
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19.11.2024 06:53 Відповісти
Знайшли новий спосіб крадівництва.
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19.11.2024 06:59 Відповісти
Він зазначив, що нещодавно розпочали будівництво 11-ї підземної школи. Зокрема, на сьогодні 6 підземних шкіл будуються у Запоріжжі, а ще 5 - в інших громадах області.Джерело:
тобто школи ще не працюють , а завтра Трамп зупинить війну
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19.11.2024 07:02 Відповісти
Завтра там будуть кацапи.... нажаль, але все йде до того....
Гроші які могли б піти на тіж безпілотники,
еваки, автівки, реби,....суки що ви робите....
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19.11.2024 07:43 Відповісти
Вони імітують бурну діяльність
Ермак , ідіот, носився по всьому світу з якимось гарантіями . Де ці підписанти? Іде повзуча здача українських земель.
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19.11.2024 07:48 Відповісти
А знаєте хто будує ці школи? МЕЛІТОПОЛЬСКІ ФІРМИ!!!!!
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19.11.2024 07:14 Відповісти
Це ті ,котрі для людєй вастока і за мір(
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19.11.2024 07:41 Відповісти
Добре,але ту Запорізьку область ще треба захистити та втримати в складі України(
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19.11.2024 07:40 Відповісти
Тому і транжирять гроши , що нихто не перевірить
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19.11.2024 07:50 Відповісти
Як завжди в майбутньому часі
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19.11.2024 07:42 Відповісти
Пистеть - не мешки ворочить
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19.11.2024 07:49 Відповісти
Та вкрасти лідор хоче кошти а не будувати він уже 6 рік мародерить на цьому тому й вципилося за корити
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19.11.2024 08:13 Відповісти
це ж в них для старшокласників має платне навчання бути? (Оксиген потужно заявив таке)
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19.11.2024 08:28 Відповісти
На черзі-будівництво підземних міст? Неймовірні можливості красти не дають спокою зеленбуд. І привід завжди знайдуть благородний. А що,покажемо світу,як треба турбуватися про людей. А там і нобелівська премія світить.
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19.11.2024 09:01 Відповісти
Все вірно, кожному зебілу по бункеру з "мівіною". А насправді, ці виб...дки як можуть так і саботують все, що потрібно для перемоги, крадучи та вкладаючи не в зброю чи енергетику, а емітуючи бурхливу діяльність.
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19.11.2024 09:21 Відповісти
Демографічна криза, а вони садочки та школи на прифронтових областях будують. Це праця на ворога та розкрадання ресурсів.
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19.11.2024 10:11 Відповісти
 
 