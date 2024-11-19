23 підземні школи планують побудувати у Запорізькій області
З урахуванням постійних російських обстрілів Запорізької області, в регіоні планують побудувати 23 підземні школи для якісного навчання дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
"Безпека дітей Запорізької області - наш пріоритет. Враховуємо постійні ворожі обстріли, тому будуємо найбільш надійні простори для навчання школярів. Загалом плануємо побудувати щонайменше 23 підземні навчальні простори. Разом вони охоплять 19 000 людей у дві зміни - школярів і освітян", - поінформував Федоров.
Він зазначив, що нещодавно розпочали будівництво 11-ї підземної школи. Зокрема, на сьогодні 6 підземних шкіл будуються у Запоріжжі, а ще 5 - в інших громадах області.
Під час будівництва посилюють товщину даху і підлоги, щоб монолітні конструкції були надміцними і точно безпечнішими за домівки дітей або звичайні укриття.
Перші підземні школи Запорізької області відкриють свої двері вже у грудні.
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гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
Цього Федорів треба гнати з посади за тринькання грошейм
тобто школи ще не працюють , а завтра Трамп зупинить війну
Гроші які могли б піти на тіж безпілотники,
еваки, автівки, реби,....суки що ви робите....
Ермак , ідіот, носився по всьому світу з якимось гарантіями . Де ці підписанти? Іде повзуча здача українських земель.