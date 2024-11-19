23 підземні школи планують побудувати у Запорізькій області

З урахуванням постійних російських обстрілів Запорізької області, в регіоні планують побудувати 23 підземні школи для якісного навчання дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Безпека дітей Запорізької області - наш пріоритет. Враховуємо постійні ворожі обстріли, тому будуємо найбільш надійні простори для навчання школярів. Загалом плануємо побудувати щонайменше 23 підземні навчальні простори. Разом вони охоплять 19 000 людей у дві зміни - школярів і освітян", - поінформував Федоров.

Він зазначив, що нещодавно розпочали будівництво 11-ї підземної школи. Зокрема, на сьогодні 6 підземних шкіл будуються у Запоріжжі, а ще 5 - в інших громадах області.

Під час будівництва посилюють товщину даху і підлоги, щоб монолітні конструкції були надміцними і точно безпечнішими за домівки дітей або звичайні укриття.

Перші підземні школи Запорізької області відкриють свої двері вже у грудні.

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