23 подземные школы планируют построить в Запорожской области
С учетом постоянных российских обстрелов Запорожской области, в регионе планируют построить 23 подземные школы для качественного обучения детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Укринформ.
"Безопасность детей Запорожской области - наш приоритет. Учитываем постоянные вражеские обстрелы, поэтому строим наиболее надежные пространства для обучения школьников. В целом планируем построить не менее 23 подземных учебных пространства. Вместе они охватят 19 000 человек в две смены - школьников и педагогов", - сообщил Федоров.
Он отметил, что недавно начали строительство 11-й подземной школы. В частности, на сегодня 6 подземных школ строятся в Запорожье, а еще 5 - в других громадах области.
Во время строительства усиливают толщину крыши и пола, чтобы монолитные конструкции были сверхпрочными и точно безопаснее домов детей или обычных укрытий.
Первые подземные школы Запорожской области откроют свои двери уже в декабре.
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гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
Цього Федорів треба гнати з посади за тринькання грошейм
тобто школи ще не працюють , а завтра Трамп зупинить війну
Гроші які могли б піти на тіж безпілотники,
еваки, автівки, реби,....суки що ви робите....
Ермак , ідіот, носився по всьому світу з якимось гарантіями . Де ці підписанти? Іде повзуча здача українських земель.