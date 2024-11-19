23 подземные школы планируют построить в Запорожской области

С учетом постоянных российских обстрелов Запорожской области, в регионе планируют построить 23 подземные школы для качественного обучения детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Укринформ.

"Безопасность детей Запорожской области - наш приоритет. Учитываем постоянные вражеские обстрелы, поэтому строим наиболее надежные пространства для обучения школьников. В целом планируем построить не менее 23 подземных учебных пространства. Вместе они охватят 19 000 человек в две смены - школьников и педагогов", - сообщил Федоров.

Он отметил, что недавно начали строительство 11-й подземной школы. В частности, на сегодня 6 подземных школ строятся в Запорожье, а еще 5 - в других громадах области.

Во время строительства усиливают толщину крыши и пола, чтобы монолитные конструкции были сверхпрочными и точно безопаснее домов детей или обычных укрытий.

Первые подземные школы Запорожской области откроют свои двери уже в декабре.

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