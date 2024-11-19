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23 подземные школы планируют построить в Запорожской области

На Запоріжжі продовжать будувати підземні школи

С учетом постоянных российских обстрелов Запорожской области, в регионе планируют построить 23 подземные школы для качественного обучения детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Укринформ.

"Безопасность детей Запорожской области - наш приоритет. Учитываем постоянные вражеские обстрелы, поэтому строим наиболее надежные пространства для обучения школьников. В целом планируем построить не менее 23 подземных учебных пространства. Вместе они охватят 19 000 человек в две смены - школьников и педагогов", - сообщил Федоров.

Он отметил, что недавно начали строительство 11-й подземной школы. В частности, на сегодня 6 подземных школ строятся в Запорожье, а еще 5 - в других громадах области.

Во время строительства усиливают толщину крыши и пола, чтобы монолитные конструкции были сверхпрочными и точно безопаснее домов детей или обычных укрытий.

Первые подземные школы Запорожской области откроют свои двери уже в декабре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин в этом году выделил 7,5 миллиарда для построения школьных укрытий на прифронтовых территориях

Автор: 

школа (3012) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+16
Знайшли новий спосіб крадівництва.
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19.11.2024 06:59
+12
З такими Планом перемоги, простроченим президентом-крадієм, завгоспом та 5-6 їх менеджерами, побудують для касабів.
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19.11.2024 06:48
+7
Ось завгосп таскався по всім країнам з якимось планом безпеки і підписував .
гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
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19.11.2024 06:57
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З такими Планом перемоги, простроченим президентом-крадієм, завгоспом та 5-6 їх менеджерами, побудують для касабів.
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19.11.2024 06:48 Ответить
Ось завгосп таскався по всім країнам з якимось планом безпеки і підписував .
гребаний цірк . Землі без Залужного і генералів здають , міста нищать
Виходить що завгосп тількі тринькав бюджет у дорогих отелях і державних літаках - де та безпека і допомога
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19.11.2024 06:57 Ответить
Ідіоти , чому діти не можуть навчатися онлайн ? Нафіг будувати колективні могили ?
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19.11.2024 06:53 Ответить
Будуть діти сидіти з вірусами і дихати неякісним повітрям .
Цього Федорів треба гнати з посади за тринькання грошейм
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19.11.2024 06:59 Ответить
Всі ці ініціатори навчались з нормальним навчанням,але щось воно їм не допомогло.Дурак дурака наздоганяє
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19.11.2024 06:53 Ответить
Знайшли новий спосіб крадівництва.
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19.11.2024 06:59 Ответить
Він зазначив, що нещодавно розпочали будівництво 11-ї підземної школи. Зокрема, на сьогодні 6 підземних шкіл будуються у Запоріжжі, а ще 5 - в інших громадах області.Джерело:
тобто школи ще не працюють , а завтра Трамп зупинить війну
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19.11.2024 07:02 Ответить
Завтра там будуть кацапи.... нажаль, але все йде до того....
Гроші які могли б піти на тіж безпілотники,
еваки, автівки, реби,....суки що ви робите....
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19.11.2024 07:43 Ответить
Вони імітують бурну діяльність
Ермак , ідіот, носився по всьому світу з якимось гарантіями . Де ці підписанти? Іде повзуча здача українських земель.
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19.11.2024 07:48 Ответить
А знаєте хто будує ці школи? МЕЛІТОПОЛЬСКІ ФІРМИ!!!!!
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19.11.2024 07:14 Ответить
Це ті ,котрі для людєй вастока і за мір(
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19.11.2024 07:41 Ответить
Добре,але ту Запорізьку область ще треба захистити та втримати в складі України(
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19.11.2024 07:40 Ответить
Тому і транжирять гроши , що нихто не перевірить
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19.11.2024 07:50 Ответить
Як завжди в майбутньому часі
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19.11.2024 07:42 Ответить
Пистеть - не мешки ворочить
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19.11.2024 07:49 Ответить
Та вкрасти лідор хоче кошти а не будувати він уже 6 рік мародерить на цьому тому й вципилося за корити
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19.11.2024 08:13 Ответить
це ж в них для старшокласників має платне навчання бути? (Оксиген потужно заявив таке)
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19.11.2024 08:28 Ответить
На черзі-будівництво підземних міст? Неймовірні можливості красти не дають спокою зеленбуд. І привід завжди знайдуть благородний. А що,покажемо світу,як треба турбуватися про людей. А там і нобелівська премія світить.
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19.11.2024 09:01 Ответить
Все вірно, кожному зебілу по бункеру з "мівіною". А насправді, ці виб...дки як можуть так і саботують все, що потрібно для перемоги, крадучи та вкладаючи не в зброю чи енергетику, а емітуючи бурхливу діяльність.
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19.11.2024 09:21 Ответить
Демографічна криза, а вони садочки та школи на прифронтових областях будують. Це праця на ворога та розкрадання ресурсів.
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19.11.2024 10:11 Ответить
 
 