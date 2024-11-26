Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Запоріжжі: без постраждалих. ФОТО

Російські війська атакували FPV-дроном авто у Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Старенький автомобіль, який знаходився на території приватного домоволодіння в с.Приморському, згорів ущент. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений будинок", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару люди не постраждали.

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