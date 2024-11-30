Війська РФ за добу 518 разів ударили по Запорізькій області: Пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 518 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська для атак на область застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, війська РФ здійснили:

8 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці.

247 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

22 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.

241 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівка.

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Повідомляється, що надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Наслідки ворожих атак показали в Нацполіції.





