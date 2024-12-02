Взрыв раздался в Тернополе, - СМИ
В ночь на 2 декабря в Тернополе прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Тернополь.
Около 01:00 в городе был слышен звук взрыва.
Перед этим Цензор.НЕТ писал о движении БпЛА на Тернопольщине курсом на Ивано-Франковщину.
Как сообщалось, в ночь на 26 ноября в результате массированной атаки российских дронов в Тернополе были повреждены сети НЭК "Укрэнерго".
Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что от одного из поврежденных энергообъектов зависит энергоснабжение практически всей области, поэтому сразу после атаки врага без электроснабжения осталось 70% Тернопольщины.
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Николай Водяной #461390
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pacerhard melina
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