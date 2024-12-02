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Взрыв раздался в Тернополе, - СМИ

В Тернополі пролунав вибух

В ночь на 2 декабря в Тернополе прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Тернополь.

Около 01:00 в городе был слышен звук взрыва.

Перед этим Цензор.НЕТ писал о движении БпЛА на Тернопольщине курсом на Ивано-Франковщину.

Как сообщалось, в ночь на 26 ноября в результате массированной атаки российских дронов в Тернополе были повреждены сети НЭК "Укрэнерго".

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что от одного из поврежденных энергообъектов зависит энергоснабжение практически всей области, поэтому сразу после атаки врага без электроснабжения осталось 70% Тернопольщины.

Смотрите: Тела четырех оккупантов летят высоко в воздухе после взрыва автомобиля. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6734) Тернополь (769) Шахед (978)


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Ти,часом не свинособакка?
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02.12.2024 02:38 Ответить
К сожалению, погиб как минимум один человек. Смерть рашистам!
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02.12.2024 04:28 Ответить
На вилах.
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02.12.2024 04:45 Ответить
А де ППО? Тернопіль то не Киів. Далеко летіли.
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02.12.2024 05:44 Ответить
 
 