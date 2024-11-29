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Тела четырех оккупантов летят высоко в воздухе после взрыва автомобиля. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения вражеского автомобиля с российскими пехотинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после взрыва тела по меньшей мере четырех оккупантов огненным столбом от взрыва подбросило вверх.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская бронемашина взлетает в воздух после детонации боекомплекта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) взрыв (6727) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+18
Мальчики в ряд
И косточки в ряд.
Для русских солдат
Нет минных преград...
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29.11.2024 13:05
+18
клином пішли, як журавлі. Мабуть до бернеса.

Мне кажется порою, что кацапы,
С херсонских не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых жигулей.
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29.11.2024 13:34
+15
гойда, братья гойда,
гойда братья біть
с кремле-атаманом
не приходиться тужіть
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29.11.2024 13:23
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прямо в пекло сідорів відправили.
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29.11.2024 13:02 Ответить
гойда, братья гойда,
гойда братья біть
с кремле-атаманом
не приходиться тужіть
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29.11.2024 13:23 Ответить
Мальчики в ряд
И косточки в ряд.
Для русских солдат
Нет минных преград...
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29.11.2024 13:05 Ответить
Епічно!
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29.11.2024 13:06 Ответить
мені здається. що це старе відео...
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29.11.2024 13:07 Ответить
Сподіваюсь під час приземлення кістки добре поламались.
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29.11.2024 13:08 Ответить
Яка різниця, якщо там аорти порозривало...
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29.11.2024 14:43 Ответить
клином пішли, як журавлі. Мабуть до бернеса.

Мне кажется порою, что кацапы,
С херсонских не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых жигулей.
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29.11.2024 13:34 Ответить
прям..гєнаціт какойто
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29.11.2024 13:35 Ответить
красівоє
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29.11.2024 13:47 Ответить
,,Яйца в смятку".
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29.11.2024 13:48 Ответить
Озвучкв зачьотна!
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29.11.2024 13:57 Ответить
Из пехоты в ВДВ экстерном.Не унывайте,пацаны.(с)
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29.11.2024 14:01 Ответить
Катапульта?
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29.11.2024 14:30 Ответить
Это кацапульта.
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29.11.2024 18:09 Ответить
Вони ще ногами дригали!
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29.11.2024 14:35 Ответить
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29.11.2024 14:35 Ответить
Як раніше співали..... Орлята учаться летать....
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29.11.2024 14:52 Ответить
" не унивайте пацани " Подяка ЗСУ !
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29.11.2024 15:18 Ответить
Пацани кацапські перед смертю вирішили летіти прямо до пекла
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29.11.2024 16:00 Ответить
Летіли майже цілі... Упали, неживі...
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29.11.2024 16:24 Ответить
Добре, але старе, ще з літа чи весни.
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29.11.2024 17:35 Ответить
ні чого собі акробати!
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29.11.2024 17:46 Ответить
Одне ще совалося - недострибнуло до накабздону(
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29.11.2024 18:21 Ответить
Свинособака летающая.. нет
Продлетающая..
Нет ...
Свинособака смажоно летаёнца
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29.11.2024 18:26 Ответить
Прям як новорічна гірлянда. Готуються, потіхеньку.
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29.11.2024 18:39 Ответить
Дуже гарно!
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29.11.2024 18:58 Ответить
джага-джага
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29.11.2024 19:40 Ответить
Можно продать эти кадры в Голливуд. Вставят в какой-нибудь новый боевик.
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29.11.2024 22:26 Ответить
Не унывайте, пацаны! - це шедевр! Хоча, чого там унывать - бодрячком так всі полетіли, що вже пора книгу рекордів Гінеса оновлювати, бо навіть бубка донбасячий так високо не підстрибував, щоб шест в зад не впіймати!😆
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30.11.2024 01:10 Ответить
Фантастична четвірка! ))
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30.11.2024 08:36 Ответить
та 6 їх там.
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30.11.2024 22:01 Ответить
7ро: троє зправа, троє зліва, а сьомий найвище злетів і самий верхній.
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30.11.2024 22:04 Ответить
 
 