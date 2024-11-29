Тела четырех оккупантов летят высоко в воздухе после взрыва автомобиля. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись уничтожения вражеского автомобиля с российскими пехотинцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после взрыва тела по меньшей мере четырех оккупантов огненным столбом от взрыва подбросило вверх.
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гойда братья біть
с кремле-атаманом
не приходиться тужіть
И косточки в ряд.
Для русских солдат
Нет минных преград...
Мне кажется порою, что кацапы,
С херсонских не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых жигулей.
Продлетающая..
Нет ...
Свинособака смажоно летаёнца