Тела четырех оккупантов летят высоко в воздухе после взрыва автомобиля. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения вражеского автомобиля с российскими пехотинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после взрыва тела по меньшей мере четырех оккупантов огненным столбом от взрыва подбросило вверх.

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