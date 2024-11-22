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Вражеская бронемашина взлетает в воздух после детонации боекомплекта. ВИДЕО

На Покровском направлении вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсетях.

"Детонация боекомплекта российской бронемашины, которая была обездвижена в результате наезда на мину, после прилета FPV-дрона на Покровском направлении Донецкой области. Кадры аэроразведки 414-й ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19238) боеприпасы (2338) взрыв (6749) уничтожение (6931)


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Уявляєте, що було б з кацапами в районі Чонгару і Маріуполя, якби Володя Херпіду Потужний Стійкий не познімав міни? Не було би перебоїв зі світлом, бо Запорізька АЕС була на контрольованій території, стояла би собі і давала електроенергію Новокаховська ГЕС, не скидалися КАБи на Запоріжжя і Маріуполь тримав би оборону десь за містом, як це було після його звільненні "баригою".
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22.11.2024 10:13 Ответить
так домовились в Омані
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29.11.2024 13:49 Ответить
 
 