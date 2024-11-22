Вражеская бронемашина взлетает в воздух после детонации боекомплекта. ВИДЕО

На Покровском направлении вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсетях.

"Детонация боекомплекта российской бронемашины, которая была обездвижена в результате наезда на мину, после прилета FPV-дрона на Покровском направлении Донецкой области. Кадры аэроразведки 414-й ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

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