Вражеская бронемашина взлетает в воздух после детонации боекомплекта. ВИДЕО
На Покровском направлении вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсетях.
"Детонация боекомплекта российской бронемашины, которая была обездвижена в результате наезда на мину, после прилета FPV-дрона на Покровском направлении Донецкой области. Кадры аэроразведки 414-й ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Поділля16
показать весь комментарий22.11.2024 10:13 Ответить Мне нравится 16
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий29.11.2024 13:49 Ответить Мне нравится 0
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