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Ворожа бронемашина злітає у повітря після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

На покровському напрямку ворожу бронемашину рознесло на друзки після детонації боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис потужного вибуху опублікований у соцмережах.

"Детонація боєкомплекту російської бронемашини, що була знерухомлена внаслідок наїзду на міну, після прильоту FPV-дрону на Покровському напрямку Донецької області. Кадри аеророзвідки 414 ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17359) боєприпаси (2269) вибух (4451) знищення (7227)


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Уявляєте, що було б з кацапами в районі Чонгару і Маріуполя, якби Володя Херпіду Потужний Стійкий не познімав міни? Не було би перебоїв зі світлом, бо Запорізька АЕС була на контрольованій території, стояла би собі і давала електроенергію Новокаховська ГЕС, не скидалися КАБи на Запоріжжя і Маріуполь тримав би оборону десь за містом, як це було після його звільненні "баригою".
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22.11.2024 10:13 Відповісти
так домовились в Омані
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29.11.2024 13:49 Відповісти
 
 