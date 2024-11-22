Ворожа бронемашина злітає у повітря після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

На покровському напрямку ворожу бронемашину рознесло на друзки після детонації боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис потужного вибуху опублікований у соцмережах.

"Детонація боєкомплекту російської бронемашини, що була знерухомлена внаслідок наїзду на міну, після прильоту FPV-дрону на Покровському напрямку Донецької області. Кадри аеророзвідки 414 ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ГУР вдарили по взводу рашистів на полігоні на ТОТ Запоріжжя, де ті проводили навчання з такмеду. ВIДЕО