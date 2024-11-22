Ворожа бронемашина злітає у повітря після детонації боєкомплекту. ВIДЕО
На покровському напрямку ворожу бронемашину рознесло на друзки після детонації боєкомплекту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис потужного вибуху опублікований у соцмережах.
"Детонація боєкомплекту російської бронемашини, що була знерухомлена внаслідок наїзду на міну, після прильоту FPV-дрону на Покровському напрямку Донецької області. Кадри аеророзвідки 414 ОПУБАС МП "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Поділля16
показати весь коментар22.11.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 16
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар29.11.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 0
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