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Бійці ГУР вдарили по взводу рашистів на полігоні на ТОТ Запоріжжя, де ті проводили навчання з такмеду. ВIДЕО

Бійці ГУР завдали ракетного удару по російських загарбниках, коли вони відпрацьовували на полігоні навички тактичної медицини та евакуації на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України та "вирішили додати московитам практичної складової", завдавши ракетного удару по полігону.

У розвідці додали, що взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких ніхто не поспішав рятувати, а "екзамен загарбники не здали".

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) полігон (279) ГУР (500)


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А чому недобили ?
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21.11.2024 18:43 Відповісти
Скорее всего была возможность только одного выстрела - НА ЖАЛЬ ...
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21.11.2024 18:47 Відповісти
Трохи б правіше. Щоб то гівно все подохло.
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21.11.2024 18:45 Відповісти
Проводили навчання з тактичної медицини? О, так вони одразу й перешли до практики.
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21.11.2024 18:52 Відповісти
Накабздон навчить...
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21.11.2024 19:14 Відповісти
Це гарні навчання!
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21.11.2024 22:02 Відповісти
Лікарю, ісцілися сам.
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22.11.2024 01:16 Відповісти
 
 