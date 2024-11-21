Бійці ГУР вдарили по взводу рашистів на полігоні на ТОТ Запоріжжя, де ті проводили навчання з такмеду. ВIДЕО
Бійці ГУР завдали ракетного удару по російських загарбниках, коли вони відпрацьовували на полігоні навички тактичної медицини та евакуації на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації", - йдеться у повідомленні.
Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України та "вирішили додати московитам практичної складової", завдавши ракетного удару по полігону.
У розвідці додали, що взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких ніхто не поспішав рятувати, а "екзамен загарбники не здали".
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