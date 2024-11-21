Троє окупантів на ходу вистрибують із автомобіля, щоб уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Троє окупантів на ходу вистрибнули із автомобіля, побачивши атакуючий українських дрон-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор безпілотника заскочив росіян у той момент, коли вони їхали вулицею окупованого села.

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