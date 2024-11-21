УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 023 5

Троє окупантів на ходу вистрибують із автомобіля, щоб уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Троє окупантів на ходу вистрибнули із автомобіля, побачивши атакуючий українських дрон-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор безпілотника заскочив росіян у той момент, коли вони їхали вулицею окупованого села.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Курщині бійці ССО полонили чотирьох російських морпіхів із 810-ї бригади армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вистрибнули в розібраному виді?
показати весь коментар
21.11.2024 15:04 Відповісти
не встигли
показати весь коментар
21.11.2024 15:09 Відповісти
Навіть, якщо б встигли, то гепнутись у повній снарязі на швидкості 40--60 км мало не покажеться.
показати весь коментар
21.11.2024 16:21 Відповісти
припозднились, соколики!
показати весь коментар
21.11.2024 18:41 Відповісти
Это он с охотничьим ружьем на войну пришел? Или это мелкан?
показати весь коментар
22.11.2024 10:09 Відповісти
 
 