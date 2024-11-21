Троє окупантів на ходу вистрибують із автомобіля, щоб уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Троє окупантів на ходу вистрибнули із автомобіля, побачивши атакуючий українських дрон-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор безпілотника заскочив росіян у той момент, коли вони їхали вулицею окупованого села.
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Валентин Коваль #596283
показати весь коментар21.11.2024 15:04 Відповісти Мені подобається 12
juice
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Сима Симатакс
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амфаш
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