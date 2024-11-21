На Курщині бійці ССО полонили чотирьох російських морпіхів із 810-ї бригади армії РФ. ВIДЕО
Бійці ССО ЗСУ полонили чотирьох морпіхів із 810-ї бригади ЗС РФ у Курській області.
Як поідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із "трофеями" українських спецпризначенців опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+27 Wild MadDog
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цих пі@арів двохсотити без вагань на місці,
щоб решта пі@арів з цієї бригади сцялися при згадці за ЗСУ
інакше ці гандони і далі наших полонених будуть вбивати та голови відрізати
Не твій побратим вже 2 роки в катівня хрєн знає де і які муки терпе.
тому поради зі сторони цивільних в цьому питанні виглядають трохи мерзенно
знаю про це не з розповідей та не зі змі
ці пі@ари твого побратима у полон би не брали, а просто вбили б на місці - кращий варіант, а перед вбивством ще й жорстко знущаються, відрізають вуха, виколюють очі, відрізають статеві органи, перебивають коліна та лікті, відрубують ступні та долоні, усього не буду переповідати
і ти пропонуєш залишати цих пі@арів живими, щоби вони поверталися на обміні?
ти знаєш, шо їх повертають саме у цю бригаду спецом, шоби вони максимально знову знущалися над нашими Воїнами, так би мовити "іскупили кров'ю" - кацапська метода виховання рідкісних тварюк
чого вони реально бояться - бути жорстко та жорстоко вбитими
інших ворогів на обмін беруть також, обміни йдуть
не дуже вороги поспішають забирати їх на обміни, є кого на кого міняти, кацапи тупо наших на обміни не віддають, ховають, знущаються, катують
це не емоції - це реалії, на полон заслуговує гідний ворог, а не тварюка (з особистого)
до прикладу, подивися на цензорі пару днів тому бійці 95-ої відео виклали із 200-ими з 810-ої,
усе наші козаки добре розуміли та знали як із такими поводитися
із Західними ракетами цифра втрат пі@арів зростатиме швидше
Кацапи так зеків називають - " морська піхота"👈
А просто піхота - це північні корейці.👈