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На Курщині бійці ССО полонили чотирьох російських морпіхів із 810-ї бригади армії РФ. ВIДЕО

Бійці ССО ЗСУ полонили чотирьох морпіхів із 810-ї бригади ЗС РФ у Курській області.

Як поідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із "трофеями" українських спецпризначенців опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17359) ССО (519) полонені (2263) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+27
дарма
цих пі@арів двохсотити без вагань на місці,
щоб решта пі@арів з цієї бригади сцялися при згадці за ЗСУ
інакше ці гандони і далі наших полонених будуть вбивати та голови відрізати
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21.11.2024 10:08
+11
Цікаво що повинно трапитись щоб ЗСУ не брали їх в полон ..Невже незрозуміло що ці виродки прийшли нас вбити а ми беремо їх в полон ..Ера милосердя закінчилась давно ...
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21.11.2024 10:22
+8
кацапська 810-а в полон наших не бере, вбиває на місці, відрізає голови мертвим та живим, відрізає гениталії
знаю про це не з розповідей та не зі змі
ці пі@ари твого побратима у полон би не брали, а просто вбили б на місці - кращий варіант, а перед вбивством ще й жорстко знущаються, відрізають вуха, виколюють очі, відрізають статеві органи, перебивають коліна та лікті, відрубують ступні та долоні, усього не буду переповідати
і ти пропонуєш залишати цих пі@арів живими, щоби вони поверталися на обміні?
ти знаєш, шо їх повертають саме у цю бригаду спецом, шоби вони максимально знову знущалися над нашими Воїнами, так би мовити "іскупили кров'ю" - кацапська метода виховання рідкісних тварюк
чого вони реально бояться - бути жорстко та жорстоко вбитими
інших ворогів на обмін беруть також, обміни йдуть
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21.11.2024 11:38
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дарма
цих пі@арів двохсотити без вагань на місці,
щоб решта пі@арів з цієї бригади сцялися при згадці за ЗСУ
інакше ці гандони і далі наших полонених будуть вбивати та голови відрізати
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21.11.2024 10:08 Відповісти
Ось тоді у них зникне мотивація воювати замість здаватися
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21.11.2024 10:25 Відповісти
дрібгувата сцикопіхота
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21.11.2024 11:08 Відповісти
Чєл, краще хай будуть вирішувати це ті від кого безпосередньо залежить кого брати в полон, а кого ні.
Не твій побратим вже 2 роки в катівня хрєн знає де і які муки терпе.

тому поради зі сторони цивільних в цьому питанні виглядають трохи мерзенно
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21.11.2024 11:23 Відповісти
кацапська 810-а в полон наших не бере, вбиває на місці, відрізає голови мертвим та живим, відрізає гениталії
знаю про це не з розповідей та не зі змі
ці пі@ари твого побратима у полон би не брали, а просто вбили б на місці - кращий варіант, а перед вбивством ще й жорстко знущаються, відрізають вуха, виколюють очі, відрізають статеві органи, перебивають коліна та лікті, відрубують ступні та долоні, усього не буду переповідати
і ти пропонуєш залишати цих пі@арів живими, щоби вони поверталися на обміні?
ти знаєш, шо їх повертають саме у цю бригаду спецом, шоби вони максимально знову знущалися над нашими Воїнами, так би мовити "іскупили кров'ю" - кацапська метода виховання рідкісних тварюк
чого вони реально бояться - бути жорстко та жорстоко вбитими
інших ворогів на обмін беруть також, обміни йдуть
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21.11.2024 11:38 Відповісти
А у відповідь на кацапські звірства: на, браток, закури. Бояться навіть віддубасити, бо що ж це про них подумають у світі, та вже у світі думають, що в Україні живуть овечки яких можна безкарно різати, про що говорить остання резолюція ООН.
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21.11.2024 11:53 Відповісти
Розумію твої емоції, з точки зору раціональності можливо ти прав. Але ми ж люди, а вони потвори. Не личить людям вподоблятись до потвор. Ми маємо думати про своїх людей, що в полоні, їх треба визволяти. Але певен, що прі опорі їх треба так заспокоювати, щоб вони більше фізично були не здатні повернутись. А вони безперечно всі роблять опір.
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22.11.2024 09:59 Відповісти
у нас вже третій табір для цих потвор відкрили, не вміщуються у попередні два
не дуже вороги поспішають забирати їх на обміни, є кого на кого міняти, кацапи тупо наших на обміни не віддають, ховають, знущаються, катують
це не емоції - це реалії, на полон заслуговує гідний ворог, а не тварюка (з особистого)
до прикладу, подивися на цензорі пару днів тому бійці 95-ої відео виклали із 200-ими з 810-ої,
усе наші козаки добре розуміли та знали як із такими поводитися
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22.11.2024 12:29 Відповісти
Знаєш що виглядає мерзенно? Це коли кацапи розстрілюють та голови відрізають, а їм "на закури браток", мабуть, подобається таке відношення кацапів. І не треба тут розповідати, що цивільні мають робити, бо як звернитись за якимось збором, то військові аж бігом біжать до цивільних та саме з податків цивільних утримується армія.
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21.11.2024 11:47 Відповісти
Якщо придивитися в них здается немае рук. У всих.
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21.11.2024 21:02 Відповісти
Територія, яку контролюють ЗСУ в Курській області, за останній час скоротилась з 1300 кв. км. - до 570 кв. км.! Якось так...
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21.11.2024 10:14 Відповісти
втрати ворога за повних три місяці на курщині - майже 22 тис о/с
із Західними ракетами цифра втрат пі@арів зростатиме швидше
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21.11.2024 10:19 Відповісти
Ніхрена не зрозумів шо ці гниди патякають хором...
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21.11.2024 10:14 Відповісти
Цікаво що повинно трапитись щоб ЗСУ не брали їх в полон ..Невже незрозуміло що ці виродки прийшли нас вбити а ми беремо їх в полон ..Ера милосердя закінчилась давно ...
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21.11.2024 10:22 Відповісти
Українських вояк більше в полоні ніж росіян. Там тільки захисників Маріуполя понад 4 тис.
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21.11.2024 10:32 Відповісти
пі@ари з 810-ої полону не заслужили, тільки смерть, як у свій час американці знищували кожного сс-сівця - допитали та розстріляли
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21.11.2024 10:42 Відповісти
Кожен з нас просто мріє покроштти цих виродків та перед цим живими нашинкувати в прямому етері! Та згадай тих, хто в полоні, і якби то був ти, чи твій родич...
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21.11.2024 20:58 Відповісти
А собакоїди ще не потрапляли в полон? Що вони хором "заспівали" би?
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21.11.2024 10:32 Відповісти
Підарів на палю!!!
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21.11.2024 10:39 Відповісти
А СМУГЛЯНКУ ЗАСПІВАТИ... !?)
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21.11.2024 10:46 Відповісти
ДЕ КУЛЬТУРА !?)
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21.11.2024 10:47 Відповісти
Навіщо це зробили? Ті п#дари не вагаючись розстрілюють наших
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21.11.2024 10:54 Відповісти
В яких морях - окіянах воюваля ця морська піхота??
Кацапи так зеків називають - " морська піхота"👈
А просто піхота - це північні корейці.👈
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21.11.2024 11:14 Відповісти
За першого полоненого собакоїда Порох обіцяв 20 мавіків, думаю скоро
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21.11.2024 11:20 Відповісти
А казали, що брати в полон їх не будуть.
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21.11.2024 11:34 Відповісти
Ну от в знак подяки за збережені життя своїх військових, кацапи зробии наступне:

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21.11.2024 15:42 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3521020/****************************************************************
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21.11.2024 15:46 Відповісти
підари!!
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21.11.2024 15:50 Відповісти
Наші взяли у полон чотирьох, а рашисти розстріляли 10.
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21.11.2024 22:21 Відповісти
 
 