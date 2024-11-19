Бійці ССО знищили базування розрахунку ворожих БпЛА на Півдні за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні". ВIДЕО

На тимчасово окупованому Півдні України бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого виявили базування ворожого розрахунку БпЛА і знищили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники атакували ворожу ціль дронами-камікадзе "Дикі Шершні". Підтримайте збір для виготовлення нових безпілотників.

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