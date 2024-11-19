Бійці ССО знищили базування розрахунку ворожих БпЛА на Півдні за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні". ВIДЕО
На тимчасово окупованому Півдні України бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого виявили базування ворожого розрахунку БпЛА і знищили його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники атакували ворожу ціль дронами-камікадзе "Дикі Шершні". Підтримайте збір для виготовлення нових безпілотників.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Номер картки банки: 5375 4112 2287 9012
PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар19.11.2024 21:23 Відповісти Мені подобається 6
Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.11.2024 21:36 Відповісти Мені подобається 5
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль