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Новини Війна
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Бійці ССО знищили базування розрахунку ворожих БпЛА на Півдні за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні". ВIДЕО

На тимчасово окупованому Півдні України бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого виявили базування ворожого розрахунку БпЛА і знищили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники атакували ворожу ціль дронами-камікадзе "Дикі Шершні". Підтримайте збір для виготовлення нових безпілотників.

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Автор: 

знищення (7204) ССО (519) Дикі шершні (231)


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,,Дикі шершні"- вам щира подяка і респект за чудову роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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19.11.2024 21:23 Відповісти
Ссучье гнездо!
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19.11.2024 21:36 Відповісти
 
 