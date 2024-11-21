Трое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Трое оккупантов на ходу выпрыгнули из автомобиля, увидев атакующий украинский дрон-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор беспилотника застал россиян в тот момент, когда они ехали по улице оккупированного села.
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Валентин Коваль #596283
показать весь комментарий21.11.2024 15:04 Ответить Мне нравится 12
juice
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Сима Симатакс
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