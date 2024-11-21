Трое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Трое оккупантов на ходу выпрыгнули из автомобиля, увидев атакующий украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор беспилотника застал россиян в тот момент, когда они ехали по улице оккупированного села.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боеприпас из дрона падает на оккупанта, показавшего непристойный жест оператору БПЛА. ВИДЕО