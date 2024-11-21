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Новости Видео Война
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Трое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Трое оккупантов на ходу выпрыгнули из автомобиля, увидев атакующий украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор беспилотника застал россиян в тот момент, когда они ехали по улице оккупированного села.

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армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923)


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Вистрибнули в розібраному виді?
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21.11.2024 15:04 Ответить
не встигли
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21.11.2024 15:09 Ответить
Навіть, якщо б встигли, то гепнутись у повній снарязі на швидкості 40--60 км мало не покажеться.
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21.11.2024 16:21 Ответить
припозднились, соколики!
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21.11.2024 18:41 Ответить
Это он с охотничьим ружьем на войну пришел? Или это мелкан?
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22.11.2024 10:09 Ответить
 
 