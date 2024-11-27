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США передали Тернополю допомогу після удару РФ, зокрема 2 ремонтні авто і 2800 метрів труб, - Брінк. ФОТО

США направили гуманітарну допомогу для Тернополя, де виникли перебої з водопостачанням і транспортом після ракетного удару по критичній інфраструктурі  26 листопада.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ

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Посол розповіла, що США відправили до Тернополя:

  • 400 тонн солі для місцевої теплопостачальної компанії;
  • чотири когенераційні установки для виробництва тепла та електроенергії;
  • понад 2 800 метрів труб для ремонту;
  • два ремонтні автомобілі.

Фото: Х

Фото: Х

Нагадаємо, що 26 листопада російські дрони завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Тернопільській області, спричинивши перебої в енергопостачанні.

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Автор: 

США (22417) Тернопіль (401) атака (336) гуманітарна допомога (988) Брінк (224)


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С другой сторны, неподмытые челноголовые Хамасовцы из труб дедали ракеты. Такое себе.
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27.11.2024 16:25 Відповісти
Покрадуть і труби.
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27.11.2024 16:32 Відповісти
Спрячь за высоким забором те трубы, выкраду вместе с забором
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27.11.2024 16:38 Відповісти
І перевезуть на ремонтних авто.
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27.11.2024 18:16 Відповісти
Краще б передали десяток ракет щоб знищити завод шахедів.
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27.11.2024 16:43 Відповісти
краще б ви зеленого ******** 19-го року не вибрали...
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27.11.2024 18:31 Відповісти
 
 