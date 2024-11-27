США передали Тернополю допомогу після удару РФ, зокрема 2 ремонтні авто і 2800 метрів труб, - Брінк. ФОТО

США направили гуманітарну допомогу для Тернополя, де виникли перебої з водопостачанням і транспортом після ракетного удару по критичній інфраструктурі 26 листопада.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

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Посол розповіла, що США відправили до Тернополя:

400 тонн солі для місцевої теплопостачальної компанії;

чотири когенераційні установки для виробництва тепла та електроенергії;

понад 2 800 метрів труб для ремонту;

два ремонтні автомобілі.

Нагадаємо, що 26 листопада російські дрони завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Тернопільській області, спричинивши перебої в енергопостачанні.

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