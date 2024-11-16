УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 180 28

40% населення України потребує гуманітарної допомоги, - ООН

оон

Майже 40% населення України потребує гуманітарної допомоги.

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмале, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З наближенням не лише зими, але й сумної позначки в 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році, ми, звичайно, думаємо про понад 12 тис. загиблих цивільних та майже 40% населення України, які потребують гуманітарної допомоги", - сказав Шмале.

Координатор системи ООН в Україні також вказав на те, що у ході російської війни проти України здійснено понад 2000 атак на медичні заклади та 2 мільйони домогосподарств. Велика проблема полягає також у тому, що війна привела до масштабних травм і психологічних розладів серед українського населення.

"Завдяки 1,8 млрд дол., отриманих від міжнародної спільноти на гуманітарну допомогу, ООН разом із нашими національними та міжнародними партнерами, неурядовими та волонтерськими організаціями змогла цього року надати принаймні один вид гуманітарної допомоги 7,2 мільйона людей.  Наш зимовий план реагування вимагає близько 500 млн дол., з яких ми отримали половину. Наразі ми охопили близько половини з 1,7 млн людей, яким ми планували надати допомогу", - повідомив Шмале.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН: Ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти для допомоги Україні

Автор: 

ООН (3336) гуманітарна допомога (988) Матіас Шмале (6)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Особливо потребують ті, що у владних кабінетах - щоб потирити та продати
показати весь коментар
16.11.2024 02:37
+14
40% потребує вправлення мізків. Я про тих, що довіряють зеленському.
показати весь коментар
16.11.2024 02:57
+12
Наші прокурори і судді потребують гуманітарної допомоги.
показати весь коментар
16.11.2024 04:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особливо потребують ті, що у владних кабінетах - щоб потирити та продати
показати весь коментар
16.11.2024 02:37 Відповісти
40% потребує вправлення мізків. Я про тих, що довіряють зеленському.
показати весь коментар
16.11.2024 02:57 Відповісти
Кажуть, що жорстка дієта та аскетизм добре допомагають.
показати весь коментар
16.11.2024 03:10 Відповісти
Яка там дієта?! Вбиті діти і зруйновані домівки навіть не допомагають. Вони мають вимерти, як тупикова гілка еволюції.
показати весь коментар
16.11.2024 03:39 Відповісти
Та нічого! Зелені не збідніють. Он піднімуть ціни на ЕЕ та опалення й все в них у шоколаді буде..
показати весь коментар
16.11.2024 04:02 Відповісти
Наші прокурори і судді потребують гуманітарної допомоги.
показати весь коментар
16.11.2024 04:36 Відповісти
Так вони і від тисячи вовіної не відмовляться
показати весь коментар
16.11.2024 06:58 Відповісти
Ну і вчьому бав не правий зе-блазень.2019-кінеці епохи бідності.Тіки він не казав,що після цього настане епоха злиднів.
показати весь коментар
16.11.2024 05:37 Відповісти
Скоро тисячу дадуть, стане легше.
показати весь коментар
16.11.2024 06:59 Відповісти
Чи хватить чорної ікри на всіх нужденних, чи прийдеться обездоленим червоною давиться після таких щедрот найшашличнішого лідора всесвіту
показати весь коментар
16.11.2024 09:37 Відповісти
особливо інваліди прокурори
показати весь коментар
16.11.2024 07:27 Відповісти
потрібно вирішувати цю проблему з гумунітарною допомогою, завозьте, може і комусь якась концерва кільки дістанеться, бо гроші розкрадуть.
показати весь коментар
16.11.2024 08:26 Відповісти
Якщо хліба немає, то привезіть більше тістечок.
показати весь коментар
16.11.2024 10:09 Відповісти
40% потребує, бо 73% у свій час прикололись.
показати весь коментар
16.11.2024 08:39 Відповісти
Особливо в прокурорів дуже травматична робота, через одного - інваліди.
показати весь коментар
16.11.2024 08:42 Відповісти
як там один написав: "Став інвалідом переглядаючи матеріали справи..." Підозрюю, що воно проводило слідчий експеримент.
показати весь коментар
16.11.2024 11:06 Відповісти
Або спалив долоні, переглядаючи порно на робочому комп'ютері.
показати весь коментар
16.11.2024 11:09 Відповісти
це до гетьМанцева недощипаного.
показати весь коментар
16.11.2024 11:12 Відповісти
Сумно, що ще не знайшли спосіб вирощувати мозок. У нас ще 73% потребують цієї процедури а також і псіхіатричної допомоги.
показати весь коментар
16.11.2024 09:30 Відповісти
Кінець епохи бідності - найшашличніший не збрехав, почалася епоха жебратства
показати весь коментар
16.11.2024 09:32 Відповісти
*жебрацтва
показати весь коментар
16.11.2024 09:35 Відповісти
2019 - 73%
показати весь коментар
16.11.2024 10:07 Відповісти
Особливо потребують допомоги прокурори-інваліди та сорокарічні військові пенсіонери, які не воювали
показати весь коментар
16.11.2024 10:32 Відповісти
Тільки під моніторингом Заходу, бо прикоритна зелена гниль розкрадає гуманітарку з перших днів війни.
показати весь коментар
16.11.2024 11:34 Відповісти
Нажаль не вчимося тому і маємо те що маємо
показати весь коментар
16.11.2024 18:15 Відповісти
 
 