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Новости Война
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40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

оон

Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С приближением не только зимы, но и печальной отметки в 1000 дней с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году, мы, конечно, думаем о более чем 12 тыс. погибших гражданских и почти 40% населения Украины, которые нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал Шмале.

Координатор системы ООН в Украине также указал на то, что в ходе российской войны против Украины осуществлено более 2000 атак на медицинские учреждения и 2 миллиона домохозяйств. Большая проблема заключается также в том, что война привела к масштабным травмам и психологическим расстройствам среди украинского населения.

"Благодаря 1,8 млрд долларов, полученных от международного сообщества на гуманитарную помощь, ООН вместе с нашими национальными и международными партнерами, неправительственными и волонтерскими организациями смогла в этом году предоставить хотя бы один вид гуманитарной помощи 7,2 миллиона человек. Наш зимний план реагирования требует около 500 млн долларов, из которых мы получили половину. Сейчас мы охватили около половины из 1,7 млн человек, которым мы планировали оказать помощь", - сообщил Шмале.

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Автор: 

ООН (4165) гуманитарная помощь (1261) Матиас Шмале (6)


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Топ комментарии
+16
Особливо потребують ті, що у владних кабінетах - щоб потирити та продати
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16.11.2024 02:37
+14
40% потребує вправлення мізків. Я про тих, що довіряють зеленському.
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16.11.2024 02:57
+12
Наші прокурори і судді потребують гуманітарної допомоги.
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16.11.2024 04:36
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Особливо потребують ті, що у владних кабінетах - щоб потирити та продати
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16.11.2024 02:37 Ответить
40% потребує вправлення мізків. Я про тих, що довіряють зеленському.
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16.11.2024 02:57 Ответить
Кажуть, що жорстка дієта та аскетизм добре допомагають.
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16.11.2024 03:10 Ответить
Яка там дієта?! Вбиті діти і зруйновані домівки навіть не допомагають. Вони мають вимерти, як тупикова гілка еволюції.
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16.11.2024 03:39 Ответить
Та нічого! Зелені не збідніють. Он піднімуть ціни на ЕЕ та опалення й все в них у шоколаді буде..
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16.11.2024 04:02 Ответить
Наші прокурори і судді потребують гуманітарної допомоги.
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16.11.2024 04:36 Ответить
Так вони і від тисячи вовіної не відмовляться
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16.11.2024 06:58 Ответить
Ну і вчьому бав не правий зе-блазень.2019-кінеці епохи бідності.Тіки він не казав,що після цього настане епоха злиднів.
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16.11.2024 05:37 Ответить
Скоро тисячу дадуть, стане легше.
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16.11.2024 06:59 Ответить
Чи хватить чорної ікри на всіх нужденних, чи прийдеться обездоленим червоною давиться після таких щедрот найшашличнішого лідора всесвіту
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16.11.2024 09:37 Ответить
особливо інваліди прокурори
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16.11.2024 07:27 Ответить
потрібно вирішувати цю проблему з гумунітарною допомогою, завозьте, може і комусь якась концерва кільки дістанеться, бо гроші розкрадуть.
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16.11.2024 08:26 Ответить
Якщо хліба немає, то привезіть більше тістечок.
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16.11.2024 10:09 Ответить
40% потребує, бо 73% у свій час прикололись.
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16.11.2024 08:39 Ответить
Особливо в прокурорів дуже травматична робота, через одного - інваліди.
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16.11.2024 08:42 Ответить
як там один написав: "Став інвалідом переглядаючи матеріали справи..." Підозрюю, що воно проводило слідчий експеримент.
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16.11.2024 11:06 Ответить
Або спалив долоні, переглядаючи порно на робочому комп'ютері.
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16.11.2024 11:09 Ответить
це до гетьМанцева недощипаного.
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16.11.2024 11:12 Ответить
Сумно, що ще не знайшли спосіб вирощувати мозок. У нас ще 73% потребують цієї процедури а також і псіхіатричної допомоги.
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16.11.2024 09:30 Ответить
Кінець епохи бідності - найшашличніший не збрехав, почалася епоха жебратства
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16.11.2024 09:32 Ответить
*жебрацтва
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16.11.2024 09:35 Ответить
2019 - 73%
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16.11.2024 10:07 Ответить
Особливо потребують допомоги прокурори-інваліди та сорокарічні військові пенсіонери, які не воювали
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16.11.2024 10:32 Ответить
Тільки під моніторингом Заходу, бо прикоритна зелена гниль розкрадає гуманітарку з перших днів війни.
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16.11.2024 11:34 Ответить
Нажаль не вчимося тому і маємо те що маємо
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16.11.2024 18:15 Ответить
 
 