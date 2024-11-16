40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С приближением не только зимы, но и печальной отметки в 1000 дней с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году, мы, конечно, думаем о более чем 12 тыс. погибших гражданских и почти 40% населения Украины, которые нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал Шмале.

Координатор системы ООН в Украине также указал на то, что в ходе российской войны против Украины осуществлено более 2000 атак на медицинские учреждения и 2 миллиона домохозяйств. Большая проблема заключается также в том, что война привела к масштабным травмам и психологическим расстройствам среди украинского населения.

"Благодаря 1,8 млрд долларов, полученных от международного сообщества на гуманитарную помощь, ООН вместе с нашими национальными и международными партнерами, неправительственными и волонтерскими организациями смогла в этом году предоставить хотя бы один вид гуманитарной помощи 7,2 миллиона человек. Наш зимний план реагирования требует около 500 млн долларов, из которых мы получили половину. Сейчас мы охватили около половины из 1,7 млн человек, которым мы планировали оказать помощь", - сообщил Шмале.

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