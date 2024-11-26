Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі (оновлено)

У ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільне та очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

Близько 01:00 у Тернополі пролунала низка вибухів.Після цього в обласному центрі та у деяких населених пунктах навколо нього зникло електропостачання.

Негода заявив, що місцева влада працює над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків.

За даними Суспільне, о 01:47 в Тернополі пролунав повторний вибух.

За інформацією міського голови Тернополя Сергія Надала, внаслідок пошкодження електроінфраструктури у Тернополі є перебої з централізованим водопостачанням. Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть.

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"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", - додав Надал.

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