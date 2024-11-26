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Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі (оновлено)

Шахеди атакували Тернопіль

У ніч проти  26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільне та очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

Близько 01:00 у Тернополі пролунала низка вибухів.Після цього в обласному центрі та у деяких населених пунктах навколо нього зникло електропостачання.

Негода заявив, що місцева влада працює над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків.

За даними Суспільне, о 01:47 в Тернополі пролунав повторний вибух.

За інформацією міського голови Тернополя Сергія Надала, внаслідок пошкодження  електроінфраструктури у Тернополі є перебої з централізованим водопостачанням. Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть.

Також у мсті відновили роботу Пункти незламності 

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", - додав Надал.

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Автор: 

обстріл (28171) Тернопіль (401) Шахед (931) Тернопільський район (8)


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ця херня летить через всю Україну, її всі чують та бачать і саме головне, ніхто не збиває. Думаю доблесні поліцейські разом з ТЦК хоть голими руками зловили.
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26.11.2024 06:43 Відповісти
Так,мені теж дивно.Коестатують,що куди летить,і збивають над містами...
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26.11.2024 06:54 Відповісти
,,Знав би де впадеш соломки б підклав'' , тобто знав би кудою вони будуть летіти , то там би чекав та збивав .
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26.11.2024 07:30 Відповісти
Зараз наче біля кожного потужного трансформатору під час тривоги стоять мобільні вогневі групи. Чи в Тернополі вони тільки числяться на папері, отримують гроші і сплять вдома?
Я ще розумію, ракету прогавили, але мопед??
Чи вони сподіваються, що війна, то десь далеко?
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26.11.2024 07:45 Відповісти
Зараз дивлюсь кометар голови Тернопільської ОВА, вигляд у нього розгублений і переляканий.
Ваш коментар 100% збігся з моїми висноками: не очікували, але виділені кошти освоїли вже наперед.
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26.11.2024 09:46 Відповісти
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26.11.2024 08:28 Відповісти
Проспали "шахеди"в Тернополі - це зрозуміло.
Тому командирів місцевих підрозділів сил ППО потрібно негайно замінити на більш толкових і енергійних, а попередників відправити на Схід зупиняти ворожий наступ.
Здається вже і командуючого Олещука, що розвів у підлеглих йому військах корупцію, звільнили з посади, але, схоже, й далі набирають в тилові підрозділи ППО некомпетентних та інертних людей, які проте з грошима і потрібними знайомствами.
За кожен такий провал має бути відповідальність з конкретними прізвищами, званнями і посадами - відправка на фронт.
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26.11.2024 08:41 Відповісти
 
 