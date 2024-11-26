Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі (оновлено)
У ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільне та очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.
Близько 01:00 у Тернополі пролунала низка вибухів.Після цього в обласному центрі та у деяких населених пунктах навколо нього зникло електропостачання.
Негода заявив, що місцева влада працює над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків.
За даними Суспільне, о 01:47 в Тернополі пролунав повторний вибух.
За інформацією міського голови Тернополя Сергія Надала, внаслідок пошкодження електроінфраструктури у Тернополі є перебої з централізованим водопостачанням. Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть.
Також у мсті відновили роботу Пункти незламності
"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", - додав Надал.
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Я ще розумію, ракету прогавили, але мопед??
Чи вони сподіваються, що війна, то десь далеко?
Ваш коментар 100% збігся з моїми висноками: не очікували, але виділені кошти освоїли вже наперед.
Тому командирів місцевих підрозділів сил ППО потрібно негайно замінити на більш толкових і енергійних, а попередників відправити на Схід зупиняти ворожий наступ.
Здається вже і командуючого Олещука, що розвів у підлеглих йому військах корупцію, звільнили з посади, але, схоже, й далі набирають в тилові підрозділи ППО некомпетентних та інертних людей, які проте з грошима і потрібними знайомствами.
За кожен такий провал має бути відповідальність з конкретними прізвищами, званнями і посадами - відправка на фронт.