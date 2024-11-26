Окупанти запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 25 листопада росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину! Курсом на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Нові групи ударних БпЛА із півдня! Рухаються через Запорізьку область! Курс північно-західний.

Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!

Оновлення станом на 20:27

Кілька груп ударних БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Ще кілька груп ударних БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Нові "шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.

Кілька груп на Харківщині. Рухаються у південному напрямку!

Через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.

Оновлення станом на 21:29

Нові групи ударних БпЛА повз Херсонщину на Миколаївщину.

БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину!

Кілька груп "Шахедів" на Київ!

Оновлення станом на 22:33

Сумщина: Кілька груп БпЛа курс західний!

Чернігівщина: Загроза для Прилук, Славутича. Рух безпілотників у напрямку Київщини!

Київщина: БпЛА районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва!

Черкащина: Загроза для Черкас, Умані та Сміли!

Кіровоградщина: Група "Шахедів" курсом на Олександрію!

Миколаївщина: Кілька груп БпЛА північно-західним курсом!

Одещина: безпілотники рухаються вздовж кордону з Молдовою в напрямку Вінницької області!

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Кам'янського!

Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки!

Оновлення станом на 23:32

Сумщина: кілька десятків ударних БпЛА! Більшістьтримають курс на захід!

Чернігівщина дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;

Київська загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва!

Черкащина кілька груп перелітають у Київську область! Кілька дронів в районі Умані!

Полтавщина безпілотники на півночі області. Курс на Київщину;

Житомирська БпЛА на північ від Житомира!

Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ!

Оновлення станом на 01:11

Нові ударні БпЛА заходять на Сумщину!

Шахед у напрямку Вінниці!

Кілька курсом на Житомир!

Оновлення станом на 01:58

На Житомирщині більше 10 груп ударних БпЛА! Більшість в районі Житомира!

Нові групи "Шахедів" на Київщину із Чернігівщини та Полтавщини!

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