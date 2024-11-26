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Новини
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Окупанти запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 25 листопада росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину! Курсом на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Нові групи ударних БпЛА із півдня! Рухаються через Запорізьку область! Курс північно-західний.
  • Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!

Оновлення станом на 20:27

  • Кілька груп ударних БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Ще кілька груп ударних БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • Нові "шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.
  • Кілька груп на Харківщині. Рухаються у південному напрямку!
  • Через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.

Оновлення станом на 21:29

  • Нові групи ударних БпЛА повз Херсонщину на Миколаївщину.
  • БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину!
  • Кілька груп "Шахедів" на Київ!

Оновлення станом на 22:33

  • Сумщина: Кілька груп БпЛа курс західний!
  • Чернігівщина: Загроза для Прилук, Славутича. Рух безпілотників у напрямку Київщини!
  • Київщина: БпЛА районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва!
  • Черкащина: Загроза для Черкас, Умані та Сміли!
  • Кіровоградщина: Група "Шахедів" курсом на Олександрію!
  • Миколаївщина: Кілька груп БпЛА північно-західним курсом!
  • Одещина: безпілотники рухаються вздовж кордону з Молдовою в напрямку Вінницької області!
  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Кам'янського!
  • Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки!

Оновлення станом на 23:32

  • Сумщина: кілька десятків ударних БпЛА! Більшістьтримають курс на захід!
  • Чернігівщина дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
  • Київська загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва!
  • Черкащина кілька груп перелітають у Київську область! Кілька дронів в районі Умані!
  • Полтавщина безпілотники на півночі області. Курс на Київщину;
  • Житомирська БпЛА на північ від Житомира!
  • Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ!

Оновлення станом на 01:11

  • Нові ударні БпЛА заходять на Сумщину!
  • Шахед у напрямку Вінниці!
  • Кілька курсом на Житомир!

Оновлення станом на 01:58

  • На Житомирщині більше 10 груп ударних БпЛА! Більшість в районі Житомира!
  • Нові групи "Шахедів" на Київщину із Чернігівщини та Полтавщини!

Також читайте: Бойова частина "шахеда" знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

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Повітряні сили (2581) повітряна тривога (898) Шахед (931)


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Писали, що туман насувається. Думаю, що кацапня сьогодні збільшить кількість запусків.
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25.11.2024 23:53 Відповісти
Когда уже разберут по кирпичикам заводы где эти шахеды собирают? Пусть те кто их делает пострадают. Пусть им будет больно!
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26.11.2024 01:38 Відповісти
Этот вопрос нужно адресовать в столицу Израиля. Они регулируют производство в Иране.
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26.11.2024 01:45 Відповісти
виробництво шахедів Ізріль не хвилює від слова зовсім, бо їм шахеди не загрожують аж ніяк. Тому і виробництво вони "регулювати" не будуть. А те що до нас летить - то вироблено на росії.
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26.11.2024 02:28 Відповісти
До виробництва ішакєдів (55°49'17.2"N 52°02'56.9"E) від нашого кордону більше 1200 км. Ми поки що не маємо ні КР, ні БР на таку дальність. Тому ті хто їх робить страждати в осяжному майбутньому не будуть.
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26.11.2024 01:58 Відповісти
Потрібно вже давно бити по електростанціям рашки. Електростанції це також можна віднести до військових об'єктів так як забезпечують електрикою військові підприємства та заводи. І їх роботу потрібно зупинити тим більше ті підприємства які залучені до виробництва шахедів.
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26.11.2024 02:48 Відповісти
І ГЕС, ГРЕС, водогони - якщо є..
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26.11.2024 03:37 Відповісти
на удари по ДРЕС дуже нервово реагують наші партнери, і потім дуже ускладнюються подальші перемовини про постачання зброї. Так що в осяжному майбутньому на це не чекайте.
Щодо підприємства, яке виробляє шахеди, то воно живиться електроенергією від Нижньокамської ГЕС, тому зрозуміло що цього ніколи не буде, по ГЕСам пуляти балістикою ніхто не буде (окрім кацапів, звісно).
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26.11.2024 04:55 Відповісти
 
 