Окупанти запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 25 листопада росіяни атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Рух ударних БпЛА через Сумщину! Курсом на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Нові групи ударних БпЛА із півдня! Рухаються через Запорізьку область! Курс північно-західний.
- Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!
Оновлення станом на 20:27
- Кілька груп ударних БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Ще кілька груп ударних БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- Нові "шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.
- Кілька груп на Харківщині. Рухаються у південному напрямку!
- Через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.
Оновлення станом на 21:29
- Нові групи ударних БпЛА повз Херсонщину на Миколаївщину.
- БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину!
- Кілька груп "Шахедів" на Київ!
Оновлення станом на 22:33
- Сумщина: Кілька груп БпЛа курс західний!
- Чернігівщина: Загроза для Прилук, Славутича. Рух безпілотників у напрямку Київщини!
- Київщина: БпЛА районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва!
- Черкащина: Загроза для Черкас, Умані та Сміли!
- Кіровоградщина: Група "Шахедів" курсом на Олександрію!
- Миколаївщина: Кілька груп БпЛА північно-західним курсом!
- Одещина: безпілотники рухаються вздовж кордону з Молдовою в напрямку Вінницької області!
- Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Кам'янського!
- Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки!
Оновлення станом на 23:32
- Сумщина: кілька десятків ударних БпЛА! Більшістьтримають курс на захід!
- Чернігівщина дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
- Київська загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва!
- Черкащина кілька груп перелітають у Київську область! Кілька дронів в районі Умані!
- Полтавщина безпілотники на півночі області. Курс на Київщину;
- Житомирська БпЛА на північ від Житомира!
- Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ!
Оновлення станом на 01:11
- Нові ударні БпЛА заходять на Сумщину!
- Шахед у напрямку Вінниці!
- Кілька курсом на Житомир!
Оновлення станом на 01:58
- На Житомирщині більше 10 груп ударних БпЛА! Більшість в районі Житомира!
- Нові групи "Шахедів" на Київщину із Чернігівщини та Полтавщини!
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Щодо підприємства, яке виробляє шахеди, то воно живиться електроенергією від Нижньокамської ГЕС, тому зрозуміло що цього ніколи не буде, по ГЕСам пуляти балістикою ніхто не буде (окрім кацапів, звісно).