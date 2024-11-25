Бойова частина "шахеда" знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Залишки ворожого ударного безпілотного літального апарата були виявлені на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА "Герань-2".





Як зазначається, небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик і знищили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з п’ятиповерхівки у Печерському районі Києва. ФОТО

Нагадуємо, 25 листопада внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київської області було пошкоджено 4 будинки.