Внаслідок атаки "Шахедів" на Київщину пошкоджено будинки

Станом на 12:00 25 листопада 2024 року внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київської області пошкоджено 4 будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в будинках вибиті вікна та пошкоджено дах.

Постраждалих серед населення немає.

Оперативні групи продовжують свою роботу.

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Як повідомлялося, напередодні внаслідок ворожої дронової атаки було пошкоджено підприємство на Київщині, сталася пожежа. Також Цензор.НЕТ інформував, на Київщині через атаку "Шахедів" минулося без постраждалих та ворожих влучань.

За даними Повітряних сил, знищено 71 зі 145 "Шахедів", ще 71 дрон локаційно втрачений.