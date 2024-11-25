Атака "Шахедів" на Київщину: минулося без постраждалих та ворожих влучань

Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину ударними дронами. В неділю, 24 листопада 2024 року, тривога оголошувалася декілька разів та тривала всю ніч.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.

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Кравченко нагадує, що станом на 8:50 повітряна тривога триває і закликає мешканців регіону залишатися в безпечних місцях.

Всі оперативні служби продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків повітряної атаки.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок ворожої дронової атаки було пошкоджено підприємство на Київщині, сталася пожежа.