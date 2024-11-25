Атака "Шахедов" на Киевщину: прошло без пострадавших и вражеских попаданий

Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область ударными дронами. В воскресенье, 24 ноября 2024 года, тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь.

Об этом сообщает в телеграмм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности", - говорится в сообщении.

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Кравченко напоминает, что по состоянию на 8:50 воздушная тревога продолжается и призывает жителей региона оставаться в безопасных местах.

Все оперативные службы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки.

Как сообщалось, накануне в результате вражеской дроновой атаки было повреждено предприятие в Киевской области, произошел пожар.